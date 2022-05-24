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İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!

Cevizlibağ mevkiinde yaşanan metrobüs arızası nedeniyle, metrobüs güzergahında uzun kuyruklar oluştu. İstanbullular ise duraklarda metrobüs bekledi.

İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Ekleme: 24.05.2022 - 10:00 Güncelleme: 24.05.2022 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Günler geçse de İETT ve metrobüslerde görüntüler değişmiyor.

Sabah saatlerinde Cevizlibağ mevkiinde metrobüs arızası yaşandı.

Arıza nedeniyle metrobüs güzerhahında uzun kuyruklar oluşurken, duraklarda da yoğunluklar meydana geldi.
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İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
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