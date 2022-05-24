İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocael'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Beledyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik beledyemiz tarafından iptal edlmştr" açıklamasında bulunmuştu.Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edldğn bildirmişti.Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişkliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejroke iyi gider…"Aynur Doğan'ın Kocael'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.Elabaşı Öcalan aşığı olduğu blnen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00 Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.Konserin duyurulmasının ardından, paylaşımın altına vatandaş tepkilerini dile getirdi. 5 şehit verdiğimiz gün böyle bir konserin açıklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan sevdalısı Aynur Doğan'ın sahne alacak olmasına paylaşımlarıyla tepki gösterdi.