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İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan sevdalısı Aynur Doğan'a konser verdireceği ortaya çıktı. Aynur Doğan'ın 28 Mayıs'ta İBB Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser vereceğinin duyurulmasının ardından ise tepkiler gecikmedi. Vatandaşlar hem 5 şehit verdiğimiz bir gün de hem de teröristbaşının destekçisi olması sebebiyle bu etkinliğe sert tepki verdi.

İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!
Ekleme: 24.05.2022 - 23:07 Güncelleme: 24.05.2022 - 23:08 / Editör: Ozge Selin
İBB'den tepki çeken konser! Aynur Doğan sahne alacak!
Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocael'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmişti.

Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Beledyesi "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmş olup, etkinlik beledyemiz tarafından iptal edlmştr" açıklamasında bulunmuştu.

Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edldğn bildirmişti.

"KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ" ALGISI
Başta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.

KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişkliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejroke iyi gider…"

CHP'Lİ İBB İMDADINA YETİŞTİ
Aynur Doğan'ın Kocael'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konser belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.

Elabaşı Öcalan aşığı olduğu blnen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00 Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ
Konserin duyurulmasının ardından, paylaşımın altına vatandaş tepkilerini dile getirdi. 5 şehit verdiğimiz gün böyle bir konserin açıklanmasına tepki gösteren vatandaşlar, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın eli kanlı elebaşı Abdullah Öcalan sevdalısı Aynur Doğan'ın sahne alacak olmasına paylaşımlarıyla tepki gösterdi.


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