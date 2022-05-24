Fuat Oktay'dan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi. Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.