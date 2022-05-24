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Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!

Trenle Güneydoğu Anadolu turu, sonrasında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanlarının hayali suya düştü. 19 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan seyahat, turu düzenleyen şahsın WhatsApp grubundan gönderdiği bir video mesaj ile iptal oldu.

Ekleme: 24.05.2022 - 09:48 Güncelleme: 24.05.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Ekspres vurgun! Adliye personeline dolandırıcılık şoku!Ankara'da filmlere konu olabilecek dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Trenle Güneydoğu ve Kıbrıs seyahati hayali kuran Ankara Adliyesi çalışanları, tur için aylar öncesinden paralarını turu düzenleyen şahsın hesabına gönderdi.

Güneydoğu Anadolu seyahati için 2 bin 640 lira ve ardından düzenlenecek olan Kıbrıs seyahati için ise 4 bin 550 lira ödeme yapıldı. 19 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan seyahat için hazırlıklar yapıldı ancak seyahat günler kala iptal edildi.

Durumdan şüphelenen adliye personeli, adlarına ne tren bileti ne de otel rezervasyonu yapılmadığını öğrenince başlarından aşağı kaynar sular döküldü.

Dolandırıldıklarını anlayan aralarında hakim ve savcıların da olduğu mağdurlar, turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında şikayette bulundular.

YANINIZA 5 LİTRE SU ALIN
Turu düzenleyen Rıdvan Ç., güven kazanmak için seyahate birkaç gün kala WhatsApp grubundan "Seyahatte yanımıza neler almalıyız" başlıklı bir video mesaj gönderdi. Rıdvan Ç., gönderdiği mesajda, programda herhangi bir pürüz bulunmadığını belirterek, "Yarın size buluşma saatini göndereceğim.

Trende yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Bu Doğu Ekspresi gibi bir tren değildir. Bu Güney Ekspresidir. Bir de yanınıza mutlaka 5 litrelik su alın" ifadelerini kullandı.

HAKKINIZI HELAL EDİN
Bu mesajdan birkaç gün sonra yeni bir video mesaj gönderen Rıdvan Ç., yaşanan bazı problemlerden ötürü turun iptal edildiğini duyurdu. Helallik isteyen Rıdvan Ç., "Değerli misafirlerim hepinize günaydınlar. Aldığım üç haber yıktı beni.

Şu süreçte annemin rahatsızlığı ve içsel problemlerim hep üst üste geliyordu. Maalesef elimizde olmayan bazı sebeplerden dolayı turumuzu iptal etmek zorundayız. Aranızda bilenler biliyor, yıllardır bu işleri yapan, tanınan, bilinen, adresi açık olan biriyim.

Hayatımda hiç böyle bir problemle karşılaşmadım. Gerek havayolu firmasıyla gerek tren kompartıman sayısıyla gerek bazı otellerle hiç olmayacak bazı problemler çıktı. Bu yüzden turumuzu iptal etmek zorunda kaldım.

Hakkınızı helal edin. Bütün misafirlerimin geri ödemesi kademeli olarak yapılacaktır. Ankara dışından gelen misafirlerimin de bütün yol masrafları karşılanacaktır. Birkaç gün dinleneceğim. Kendimi toparlamam lazım, çok kötüyüm.

Hepinizden özür diliyorum" dedi. Mağdurların şikayetinin ardından turu düzenleyen Rıdvan Ç. hakkında soruşturma başlatıldığı ve yurt dışına çıkış yasağı konulduğu öğrenildi.
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