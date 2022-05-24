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Dünyanın en zengin 50 ismi kayıplarda! 563 milyar dolar...

Pandeminin ilk iki yılında gelirlerinde önemli artışlar yaşayan milyarderler, şimdi ise gerileyen varlıklarıyla konuşuluyor.

Ekleme: 24.05.2022 - 11:01 Güncelleme: 24.05.2022 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en zengin 50 ismi kayıplarda! 563 milyar dolar...Koronavirüs salgını döneminde servetlerini artıran dünyanın en zengin iş insanları, son dönemde kayıplar yaşıyor.

Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates ve Warren Buffett'ın da aralarında bulunduğu en zengin 50 kişinin servetinin önemli bir bölümü buharlaştı.

Yarım trilyon dolardan fazla servet kayboldu
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, bu yıl 22 Mayıs'a kadar toplam 563 milyar dolarlık net servet eridi.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi olan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı konumunda ve net varlığı 201 milyar dolar düzeyinde. Musk, bu yıl şimdiye kadar 69,1 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en zengin 50 ismi kayıplarda! 563 milyar dolar...
Dünyanın en zengin 50 ismi kayıplarda! 563 milyar dolar...

Zenginlerin silinen varlıkları
Musk ayrıca, sosyal paylaşım platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak istiyor, ancak son olarak teklifini askıya aldığını duyurdu.

Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos, 61,1 milyar dolar kayıp yaşarken, Fransa'nın en zengini Bernard Arnault'un 55,2 milyar dolarlık serveti silindi.

Bezos, Arnault, Gates...
Tüm bunlara rağmen Bezos'un 131 milyar dolar ve Arnault'un 123 milyar dolar net serveti bulunuyor.

116 milyar dolar varlığa sahip olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, bu yıl 21,7 milyar dolar kaybetti.

Pandemi döneminde gelirlerini artırdılar
Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu milyarderlerin toplam serveti, koronavirüs salgınının ilk iki yılında, 1987-2010 yılları arasında olduğundan daha fazla artış gösterdi.

Dünya milyarderlerinin toplam serveti, küresel gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 13,9'una eşit.
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