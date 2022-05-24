  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu duyurdu.

Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama
Ekleme: 24.05.2022 - 12:21 Güncelleme: 24.05.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama
Diyanet İşleri Başkanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Daha önce de paylaşılan söz konusu iftiranın 2 Ocak 2018 tarihinde başkanlığımızca tekzip edilmesine rağmen bu konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı açıktır. Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceği başkanlığımız tarafından defaatle dile getirilmiştir. Ayrıca seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekilmiştir" denildi.
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu
CHP'li İBB'nin terör destekçisi seviciliği! Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek!
Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Konut kredisi başvuruları başladı mı ve hangi bankalar verecek?
Aliyev Başkan Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi! Türkiye'de dört ili ihya edecek koridor açılıyor!
15 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Kritik görüşmeler bugün ve yarın...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tokadı!
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
Zelenski: Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşürüm
44 ilde yasadışı bahis operasyonu!
https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/asgari-ucret-zammi-son-durum-2022-asgari-ucrete-ek-zam-gelecek-mi-temmuz-ayinda-mi-ve-ne-kadar-olacak
İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat
6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor!
HDP'den Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
Türkiye rekor üstüne rekor kırdı! İhracat ateşi Anadolu’da yanıyor
27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!