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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
Ekleme: 24.05.2022 - 15:10 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:29 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'de mevkidaşı Dışişleri Bakanı Riyad-El-Maliki ile ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Çavuşoğlu, 'Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Filistin'e destek vermek bizim önceliğimiz olmaya devam edecek. Türkiye, Filistin davasını en çok savunan ülkedir. Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME MESAJI

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinde Filistin yönetimiyle eşgüdümü sürdürüyoruz. Filistin davasına desteğimiz İsrail'le ilişkilerimizin seyrinden tamamen bağımsızdır. Filistin'de tek taraflı adımlar barışı zedeliyor.

Yarın İsrail'i de ziyaret edeceğim. Filistin meselesini, ikili ve bölgesel konuları ele alacağız.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
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