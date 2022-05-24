CHP'li İBB'nin terör destekçisi seviciliği! Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek!

Geçtiğimiz günlerde PKK sempatizanı Aynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmişti.Konserin iptal edildiğini Twitter hesabından duyuran Derince Belediyesi 'İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir' açıklamasında bulunmuştu.Belediye daha sonra bir açıklama daha yaparak, prosedürlere uyulmadığı gerekçesiyle konserin iptal edildiğini bildirmişti.'KÜRT OLDUĞU İÇİN İPTAL EDİLDİ' ALGISIBaşta CHP ve HDP olmak üzere muhalif partiler, Doğan'ın Kürt olmasından dolayı konserin iptal edildiği algısını oluşturmaya çalıştı.KILIÇDAROĞLU DA SAHİP ÇIKTICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçmişte terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Doğan'a sahip çıkarak hükümeti hedef almıştı.Kılıçdaroğlu, Doğan'ın şarkısına da yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Gece müzik yasak. Gençler KPOP seviyor, yasak. AKP belediyesinde Kürtçe müzik yasak. Eğlenmeyi yasaklayan bir anayasa değişikliği getirsinler, yakışır onlara. Özgür doğduk, özgür öleceğiz bu vatanda. Bunu kafana sok AKP. Geceye Dar Hejiroke iyi gider…'CHP'Lİ İBB İMDADINA YETİŞTİAynur Doğan'ın Kocaeli'nin Derince ilçesinde yapılması planlanan konseri belediye tarafından iptal edilmesi sonrası CHP'li İBB PKK sempatizanı Doğan'ın imdadına yetişti.Elabaşı Öcalan aşığı olduğu bilinen Aynur Doğan'ın 28 Mayıs saat 21.00'de İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacağı ortaya çıktı.