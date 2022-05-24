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CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

Zabıta ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında arbede çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken zabıtanın, sürücüyü zorla araca bindirmeye çalıştığı gözlendi.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
Ekleme: 24.05.2022 - 13:43 Güncelleme: 24.05.2022 - 13:49 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
İstanbul'un Maltepe ilçesi Dragos sahil yolu Kartal istikametinde bir otomobil, dün saat 19.30 sıralarında aynı yönde ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı.

Bir süre sonra kadın sürücü olay yerinden ayrılırken, bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

Arbede çıktı
Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

Çıkan tartışma ise daha sonra arbedeye dönüştü.

Zorla araca bindirmeye çalıştılar
Bunun üzerine zabıta ekipleri, sürücüyü zor kullanarak araca bindirmeye çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

“Bana kim vurdu”
Görüntülerde sürücünün zabıta ekiplerine “Bana kim vurdu?” şeklinde tepki göstermesi ve zabıtanın sürücüyü, otomobile bindirmeye çalıştığı anlar görüldü.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

Olayla ilgili emniyete herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

“Zabıta ekipleri geldi, sürücüye vurdular”
Olayı gören bir kişi, “Burada 2 araç duruyordu. Biz burada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonra arkadan bir araba geldi çarptı. Alkollü olduğu söyleniyor. Anlaştılar öndeki araç da gitti. Sonra zabıta ekipleri geldi. Sürücüye vurdular.” dedi.

CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
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CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
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