CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!

İstanbul'un Maltepe ilçesi Dragos sahil yolu Kartal istikametinde bir otomobil, dün saat 19.30 sıralarında aynı yönde ilerleyen kadın sürücünün kullandığı otomobile çarptı.Bir süre sonra kadın sürücü olay yerinden ayrılırken, bu sırada İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olay yerine geldi.Kazaya karışan otomobil sürücüsü ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.Çıkan tartışma ise daha sonra arbedeye dönüştü.Bunun üzerine zabıta ekipleri, sürücüyü zor kullanarak araca bindirmeye çalıştı.O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.Görüntülerde sürücünün zabıta ekiplerine “Bana kim vurdu?” şeklinde tepki göstermesi ve zabıtanın sürücüyü, otomobile bindirmeye çalıştığı anlar görüldü.Olayla ilgili emniyete herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi.Olayı gören bir kişi, “Burada 2 araç duruyordu. Biz burada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonra arkadan bir araba geldi çarptı. Alkollü olduğu söyleniyor. Anlaştılar öndeki araç da gitti. Sonra zabıta ekipleri geldi. Sürücüye vurdular.” dedi.