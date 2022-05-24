CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, Genel Müdür Raif Mermutlu Genel Kurulu bilgilendirmek amacıyla sunum gerçekleştirdi. Mermutlu'nun, 'Devam eden yatırımlar' başlığı altında yer verdiği 2019 yılında yüzde 60 tamamlanmaya devralınan Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında ise çarpıcı bir detay ortaya çıktı.Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında gerçekleşen Olağan Genel Kurul ve İBB yönetiminin zam talebiyle meclisi toplantıya çağırdığı Olağanüstü Genel Kurul'da sunum yapan Mermutlu'nun Tuzla'da devam eden İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3'üncü kademe inşaatının tamamlanma tarihlerinin kademeli olarak ileri tarihe atıldığı görüldü.İSKİ 2019 yılından bu yana 3 yıllık süreçte 6 olağan, 7 olağanüstü olmak üzere 13 genel kurulunda yer verilen Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 3'üncü kademe inşaatında Mermutlu tarafından 28 Nisan 2020'de yapılan açıklamada 2020 yılının sonunda bitirileceğini belirtilirken bu tarihin sunumdan sonra 2021 yıl sonuna ertelendiği görüldü.Mermutlu'nun 2021 yılında Yenikapı'daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda yaptığı sunumda ise tesisin 3'üncü kademe inşaatının 2022'nin ilk çeyreğinde bitirileceği ve hizmete alınacağı ifade edildi.Mermutlu Pazartesi gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda ise Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin 2022'nin Kasım ayında bitirileceğini söyledi.İSKİ tarafından çalışmaları yapılmayan ve hizmete alınma tarihleri ertelenen diğer yatırımlar ise şu şekilde:*Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçmesuyu Tüneli: Mermutlu 2020 yılında gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'nda tünelin 2023 yılbaşında hizmete gireceğini açıkladı. 2021 yılında gerçekleşen İSKİ Genel Kurul'da ise Mermutlu tünelin 2023 yılsonunda işletmeye hazır hale getirileceğini belirtti.*Ataköy Atıksu Tüneli: Mermutlu 2020 yılındaki İSKİ Genel Kurulu'nda tünelin 2022 yılsonunda hizmete alınacağını belirtti. 2021 yılındaki genel kurulda ise tünelin 2023 yılsonunda tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.*Terkos-İkitelli İsale Hattı İnşaatı: Mermutlu, 2020 İSKİ Genel Kurulu'nda isale hattının 2021 yılsonunda hizmete hazır hale getirileceğini söyledi. 2021 yılındaki genel kurulda ise isale hattının 2022 yılsonunda işletmeye hazır hale getirilmesinin hedeflendiğimi belirtti.*Beylikdüzü Kavaklıdere Peyzajlı Dere Islahı Çalışması: Mermutlu 2020 İSKİ Genel Kurulu'nda çalışmaların 2021 Ağustos ayında tamamlanacağını belirtti. 2021 deki genel kurulda ise çalışmaların 2022 Nisan ayında tamamlanarak 'Yaşam Vadisi' olarak hizmete açılacağını ifade etti. Ancak, çalışmaların bitmediği ortaya çıktı.