  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan

Prof. Dr. Celal Şengör, Hazreti İbrahim'in tarihsel olarak var olmadığını, hatta Hazreti Musa ve İsa'nın bile hikayelerden ibaret olduğunu savundu.

Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan
Ekleme: 24.05.2022 - 12:10 Güncelleme: 24.05.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan
Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programı bu hafta, Şanlıurfa'da dünyanın ilk bilim merkezlerinden biri olarak bilinen Harran'da yapıldı.

Programa konuk olarak Jeolog Celal Şengör, Akademisyen Ahmet Arslan ve Harran'daki kazı başkanı Mehmet Önal da katıldı.

Din konusunun açıldığı bir bölümde Önal, Hz. İbrahim'in Harran'da yaşadığını belirterek, 'Burası Hz. İbrahim'in yaşadığı yer. 75 yaşına kadar burada yaşıyor. Kutsal kitaplar Harran'ı işaret ediyor.' ifadelerini kullandı

'İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil'
Önal'ın sözünü keserek araya giren Şengör, şunları söyledi: 'Ben bunun saptamasını yapayım, o masal. Hocam masal o. Bunların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil.

'Bu kişiler tarihte yok'
Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o 3 tane kutsal kitap denilen, Suriye din geleneği, Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır. Musa peygambere bakıyorsun, adamı da tarih bilmiyor, yok öyle birisi. Musevilerin kitabındaki Mısır'dan çıkış olayı da yok. Hocamın söyledikleri tamamen menkıbevi. Belge yok.

'Musa efsanedir'
Celal Şengör'den sonra söz hakkı alan Arslan ise, 'Arkadaşlarımızdan birisi bu olaya menkıbe diyor, bir diğeri menkıbe ve değil arasında kalmış. Şimdi bakın İsa'nın bile tarihi bakımdan yaşamış olduğuna dair elimizde hiçbir kanıt yok. Celal Hoca haklı. İbrahim, elimizde bulunan tarihi belgelere göre şu anda mevcut değil. İsa da mevcut değildir. Musa bence efsaneden daha fazlasıdır.' dedi.

'Bunlar hep uydurma laflar'
Arslan daha önce yaptığı bir konuşmasında ise, “Hep söylerler Kur'an'da ne güzel ayetler var: Düşünmezler mi, tefekkür etmezler mi, falan filan. Düşünsünler tefekkür etsinler evet. İşte benim söylediğim yukardan getirdiğim şeylerin ne kadar doğru olduğunu görecekler. E kusura bakmasın ama ben de doğru olmadığını görüyorum. Hani vardır ya, tabii bunlar hep uydurma laflar.' ifadelerini kullanarak tepkilere yol açmıştı.
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 3 asker şehit oldu
CHP'li İBB'nin terör destekçisi seviciliği! Öcalan aşığı Aynur Doğan konser verecek!
Celal Şengör'den hadsiz sözler: İbrahim yok, Musa da İsa da yalan
Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama
0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Konut kredisi başvuruları başladı mı ve hangi bankalar verecek?
Aliyev Başkan Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi! Türkiye'de dört ili ihya edecek koridor açılıyor!
15 yıl sonra bir ilk! Başkan Erdoğan talimatı verdi! Kritik görüşmeler bugün ve yarın...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e Abdulhamid tokadı!
Yunanistan'da Erdoğan depremi: 'Büyük meydan okuma' sözleriyle manşetlerine taşıdılar
Zelenski: Savaşı sona erdirmek için Putin ile görüşürüm
44 ilde yasadışı bahis operasyonu!
https://www.sabah.com.tr/galeri/ekonomi/asgari-ucret-zammi-son-durum-2022-asgari-ucrete-ek-zam-gelecek-mi-temmuz-ayinda-mi-ve-ne-kadar-olacak
İstanbullu sabaha metrobüs çilesiyle başladı! Cevizlibağ mevkiindeki metrobüs arızası uzun kuyruklara neden oldu!
Erdoğan sinyali verdi: Güvenli bölge için 5. harekat
6'lı masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor!
HDP'den Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
Türkiye rekor üstüne rekor kırdı! İhracat ateşi Anadolu’da yanıyor
27 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 60 gözaltı!
Muhalefetin anketçisinden seçim skandalı!
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!