Canan Karatay yine ezber bozdu! 'Ağzınıza bile sürmeyin'

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor. Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı. Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.CANAN KARATAY’IN YASAK LİSTESİSimit, kuru pasta ve yaş pastalarPirinç pilavıPatates, mısırMakarna, börek, poğaça, açma...Şeker, çikolata ve her türlü tatlı...Şuruplar, reçeller, pekmez...Yapay tatlandırıcılarAmbalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içeceklerTüm gazlı içeceklerKızartma ve hazır çorbalarSucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleriMayonez, ketçap ve hazır soslarFazla şeker içeren meyvelerSüt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünlerCANAN KARATAY ÖNERİLERİCanan Karatay, uzun zamandır kelle paçanın mucizevi etkileri olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra kaya tuzu, tereyağı ve anne sütü gibi dediği zeytinyağını mutlaka herkesin tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Şeker ve unu hayatımızdan çıkarmamız gerektiğini söyleyen Canan Karatay, kilo vermek isteyenlerin sıklıkla kullandığı yulaf için “at yemeği, sakın yemeyin” diyerek bir kez daha dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.