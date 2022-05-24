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Burj Khalifa'dan daha büyük! Dünya'ya doğru geliyor: Tarihi ve saati belli oldu

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 4 Ocak 2010 tarihinde tamamlanan ve dünyanın en yüksek gökdeleni (830 metre) ünvanına sahip olan Burj Khalifa'nın iki katı büyüklüğündeki bir Asteroid Dünya'ya doğru yola çıktı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), asteroidin Dünya'ya yaklaşacağı tarih ve saati de açıkladı. Asteroidin Dünya'dan yaklaşık 0.026 astronomik birim uzaklıkta olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ekleme: 24.05.2022 - 16:44 Güncelleme: 24.05.2022 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Burj Khalifa'dan daha büyük! Dünya'ya doğru geliyor: Tarihi ve saati belli oldu
Dünyanın en yüksek yapısı olan 830 metre yüksekliğinde olan Burj Khalifa'nın iki katı büyüklüğündeki dev bir Asteroid dünyaya doğru yaklaşıyor.

7335 (1989 JA) adlı uzay kayası, 1,8 km çapıyla devama bir büyüklüğe sahip.

Burj Khalifa'dan yaklaşık iki kat büyük olan asteroit, 27 Mayıs Cuma günü Dünya'nın yakınından geçecek.

NASA: POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 7335 (1989 JA) adlı uzay kayasını 'potansiyel olarak tehlikeli' olarak sınıflandırdı.

Fakat Asteroit, yaklaşık 4 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği için Dünya için bir tehdit oluşturması olası gözükmüyor.

SON DAKİKA: NASA TARİH VERDİ

Öte yandan NASA, asteroidin Dünya'ya yaklaşacağı tarih ve saati de açıkladı.

Asteroit, Türkiye saati ile 17.26'da Dünya'ya en yakın yaklaşımını yapacak.

Asteroidin Dünya'dan yaklaşık 0.026 astronomik birim uzaklıkta olması bekleniyor.

DÜNYA ETRAFINDAN GEÇEN EN BÜYÜK UZAY KAYASI OLACAK

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) göre, 7335 (1989 JA) adlı uzay kayası, bu yıl Dünya'nın etrafından geçen en büyük uzay kayası olacak.

NASA, İLK 'GEZEGEN SAVUNMASI' UZAY GÖREVİNİ BAŞLATTI

Böyle bir darbeye hazırlanmaya yardımcı olmak için NASA kısa süre önce, NASA, kısa bir süre önce Dünya'dan milyon km uzaklıktaki bir asteroidi saptırmak için ilk 'gezegen savunması' uzay görevini başlattı.

10 AY SÜRECEK

Kasım 2021'de başlatılan 325 milyon dolarlık Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) görevi, derin uzaya yaklaşık 10 milyon km'lik yolculuğunu tamamlamak için 10 ay sürecek.

Sonda, Eylül 2022'de Didymos adlı daha büyük bir asteroidin yörüngesinde dönen küçük asteroid Dimorphos'a 24 bin 100km/s hızla çarpacak.

160 METRE GENİŞLİĞİNDE...

160 metre genişliğindeki uzay kayası Dünya için bir tehlike oluşturmasa da NASA, asteroidin çarpışma nedeniyle değişen yörüngesini ölçmek istiyor.

Bu 'gezegen savunması' gösterisi, bir gün Dünya'yı ölümcül bir asteroit etkisinden kurtarabilecek gelecekteki misyonların oluşturulmasını sağlayacak.
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