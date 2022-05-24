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Bolu'da feci kaza! Otomobil, dinlenme tesisindeki TIR'lara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bolu'nun Gerede ilçesinde, otomobilin dinlenme tesisinde park halindeki TIR'lara çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ekleme: 24.05.2022 - 15:41 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:48 / Editör: Ozge Selin
Bolu'da feci kaza! Otomobil, dinlenme tesisindeki TIR'lara çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı varBolu'daki kaza, saat 11.00 sıralarında, Gerede-Karabük yolunun Çayören köyü mevkisinde meydana geldi. Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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