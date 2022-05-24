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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği yazılı sınav tarihi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan bekçilik sınav giriş belgesi sonrası binlerce aday "Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre; ön sağlık kontrolü aşamasında başarılı olanlar yazılı sınav aşamasına katılmaya hak kazanacaklar. Peki; bekçilik sınavı ne zaman yapılacak, nerede olacak? İşte bekçilik sınav tarihi 2022!

Ekleme: 24.05.2022 - 12:42 Güncelleme: 24.05.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!
Bekçilik sınav yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının tarihi de Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanmıştı. Binlerce bekçi adayı yazılı sınava Temmuz ayında katılım sağlayacak olup sınavda toplamda 100 soru için 120 dakika süre verilecek. Peki; Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi ve süreç bilgileri.

BEKÇİ SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği   Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul ve Ön Sağlık Kontrolü aşamasına katılacak olan adaylar Sınav Merkezlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak öğreneceklerdir. İlan edilen sınav tarihi ve Sınav Merkezinde adayların şahsen müracaatları alınacak ve ön sağlık kontrolü işlemleri yapılacaktır. Ön Sağlık Kontrolü aşamasında başarı ile geçen adaylar Yazılı Sınav aşamasına katılacaklardır. Ayrıca, adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN UYGULANMASI

Sınav Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Sivas il merkezlerinde yapılacak. 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak olan sınav tek oturum halinde yapılacak. Sınavda 5 (beş) cevap seçeneği yer alacak ve 100 soru için 120 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan adaylar, Nüfus Müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C.geçici kimlik belgesi ile sınava alınabilecektir.

Koronavirüs tanılı olan aday/adaylar olması durumunda, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan 'Covıd-19 Kapsamında Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Ölçme/Değerlendirme Amaçlı Yapılan Yazılı Sınavlarda (Ulusal Sınavlar Hariç) Alınması Gereken Önlemler' doğrultusunda sadece sınavın yapılacağı il merkezlerinde işlem yapılacaktır.

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya https://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!

Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak ve nerede olacak? 2022 Bekçi alımı yazılı sınavı tarihi EGM PA ile belli oldu!