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Batman Barajı'nda su sızıntısı! Elektrik üretimi durduruldu

Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde yaşanılan su sızıntısı nedeniyle işletme ve bakım başmühendisliği binası, idari bölümler ve kumanda odaları sular altında kaldı. Sızıntının yarattığı tahribat nedeniyle de EÜAŞ tarafından elektrik üretimi durduruldu.

Ekleme: 24.05.2022 - 14:38 Güncelleme: 24.05.2022 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Batman Barajı'nda su sızıntısı! Elektrik üretimi durduruldu1986 yılında yapımına başlanılan ve 2003 yılında elektrik üretimine başlayan Batman Barajı ve Hidroelektrik Santrali, bu yıl yağan yağışla birlikte su seviyesinde büyük artış yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; tam kapasiteyle dolan barajda elektrik üretimi için suyu ileten cebri borunun birisine bağlı çıkış hattında çatlak oluştu. Oluşan çatlak nedeniyle meydana gelen büyük su sızıntısı EÜAŞ'a bağlı elektrik enerjisinin üretildiği generatör ve elekto mekanik makinalarının olduğu bölgeyi ve sistem odasını doldurdu.

6 AY İLE 1 YIL ARASINDA ÜRETİM YAPILMAYACAK

Su sızıntısı sonrası çatlağın yaşandığı çıkış hattı onarılırken itfaiye ve AFAD ekipleri ise harekete geçerek tahliye çalışması başlattı. Elektrik enerjisinin üretildiği sistem sudan zarar görmesi üzerine elektrik üretimi de durdu. Sistemin 6 ay ile 1 yıl sürecek tamirin yapılmasıyla elektrik üretimi Batman Barajında yeniden başlayacağı öğrenildi.
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