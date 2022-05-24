Bakan Soylu duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

“Kahraman şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak” başlığı ile flaş bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Harekat tarafından biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin öldürüldüğünü duyurdu. Bakan Soylu, güvenlik güçlerinin Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladığını bildirdi. Ayrıca öldürülen 2 PKK'lının kirli sicili ve kimliği de belli oldu.

Bakan Süleyman Soylu, 'Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı'açıklamasını yaptı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Başkomutanım, tekmil veriyorum. Amanoslar temiz. Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat, biri yeşil, biri gri kategoride 2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman'a temizliği tamamladı. Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak' dedi.Adana Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında, Hatay-Gaziantep-Osmaniye illerinde icra edilmekte olan EREN ABLUKA-12 Şehit J.Er Cüneyt KIRLI operasyonu kapsamında, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında JÖH birlikleri ile teröristler arasında bugün çıkan silahlı çatışmada, *2 terörist* silahıyla (2 M-16 piyade tüfeği) birlikte ölü olarak ele geçirildi.Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Amanos Sahada üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 2 milyon TL'ye kadar ödülle *'YEŞİL'*kategoride aranan, *İranlı Agit- Kotol* kod adlı *Hakim Bedri* adındaki terörist olduğu belirlendi.Diğer teröristin ise Sözde Amanos Sahada faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle *'GRİ'* kategoride aranan, *Armanç Nesimi* kod adlı *Beraat Boztemir* adındaki terörist olduğu tespit edildi.Yeşil kategoride aranan Agit-Kotol kod adlı Hakim Bedri adlı teröristin 30 Temmuz 2011 tarihinde, Kahramanmaraş/Ekinözü ilçesi Gaziler köyünde Uzm.J.III.Kad.Çvş. Abdülmecit YILDIRIM'ın şehit edilmesi (1) Astsubay ve (1) Uzman Jandarma Çavuş'un yaralanması olayının faili olduğu tespit edildi.Teröristlerin sözde Amanos saha olarak adlandırılan Hatay-Gaziantep-Osmaniye ve Kilis illeri bölgesinde, 2013-2021 yılları arasında erzak temin etmek amacıyla çok sayıda vatandaşımızı alıkoyma, yağma ve kundaklama olaylarına karıştığı tespit edildi.