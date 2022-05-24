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3 arkadaş, 3 intihar notu! İstanbul'da esrarengiz olay!

Kartal'da Esentepe Mahallesindeki bir evde arkadaşlarıyla bulunan genç kız hayatını kaybetti. Genç kızın arkadaşı da yaralandı. Evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi.

Ekleme: 24.05.2022 - 15:01 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:04 / Editör: Ozge Selin
3 arkadaş, 3 intihar notu! İstanbul'da esrarengiz olay!Olay, Kartal'da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi. Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabah karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın gerçekleştiği anda evde bulunan arkadaşı genç kız da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı. Evde bulunan ve polis ekiplerine haber veren erkek şahıs gözaltına alınırken, yapılan incelemede Cemre Bilmez’in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

3 arkadaş, 3 intihar notu! İstanbul'da esrarengiz olay!

3 ADET İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Öte yandan, evde yapılan incelemede 3 adet intihar mektubunun bulunduğu öğrenildi. Genç kadının esrarengiz ölümünü aydınlatmak için polis çalışma başlattı.

Mahalle sakini Hayati Çoruhlu, “2 genç kızımız o evde yaşıyordu. Zaten çok fazla tanımıyoruz. 1 sene kadar önce buraya taşınmışlardı. Çevreyle çok fazla iletişimleri yoktu. Sabah burada polis ekiplerinin ve ambulansları görünce biz olayı öğrendik. Olayın nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikrimiz yok. 1 kız ölmüş. Ama nasıl oldu bilemiyoruz“ dedi.
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