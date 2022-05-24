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1974'ten sonra tekrar görüldü! "Yaşam alanlarını gizli tutacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1974'ten bugüne kadar görülmeyen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başlandığını söyledi.

Ekleme: 24.05.2022 - 15:07 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
1974'ten sonra tekrar görüldü! Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Orman Genel Müdürlüğü'nde (OGM) 'Dünya Biyoçeşitlilik Günü' etkinliğine katıldı. Bakanlık faaliyetlerine ilişkin konuşan Bakan Kirişci, son 20 yılda önemli adımlar atıldığını belirterek, "Pandemi döneminde bir kez daha önümüze büyük bir fırsat çıktı. Dış ticaret konuları ülkemizin lehine çevrildi. Avrupa ülkelerinin bir anda en önemli tedarikçisi konumuna geldik.

1974'ten sonra tekrar görüldü! 'Yaşam alanlarını gizli tutacağız'

Bu fırsata dönüştürme konusunun 1- 2 yıllık geçmişi ya da geleceği olmayacak. Bunların üzerinde uzun uzun çalışmamız gerekecek. Avrupa'nın 'Yeşil Mutabakat' diye gündeme getirdiği, savaş nedeniyle şimdilik gündemlerinde dondurmuşçasına tavırları olsa da bu Yeşil Mutabakat meselesi önümüze çıkacak" dedi.

1974'ten sonra tekrar görüldü! 'Yaşam alanlarını gizli tutacağız'

'BİYOÇEŞİTLİLİK KONUSUNDA EĞİTİM OLMALI'

Biyolojik çeşitliliğin ekonomik zenginliğe çevrilmesinin önemine değinen Kirişci, şöyle konuştu: "Bunu daha fazlasıyla gerçekleştiriyor olmamız gerekir. Buna ilişkin verilerin kayıt altına alınması, bunların veri tabanında buluşturulması, bu veri tabanını ihtiyacı olan herkese açılması, kullandırılması elbette önemli ama yeterli değil. Bu verilerle yetinmeyeceğiz. Eldeki veriler ile değişimi ve dönüşümü takip etmemiz gerekiyor. Madem ki elimizde verilerimiz var, bunları takip etmemiz gerekiyor. Buna ilişkin bakanlığımız gerekli aksiyonları gerçekleştiriyor. Biyoçeşitlilik konusunda da diğer konular gibi eğitim gerektiğini düşünüyorum.

1974'ten sonra tekrar görüldü! 'Yaşam alanlarını gizli tutacağız'

Toplum olarak gerekli eğitimleri almamız gerekiyor hem de ilkokul çağından başlayarak. Bir diğer konu da başkaları bizim sırtımızdan milyarlarca dolar kazanç elde ederken bunların kaynağı bizim endemik türlerimiz olduğu halde buralardan ekonomik olarak istifade edemeyen ülke konumundayız. Buna da müsaade etmememiz gerekir. Bizden, endemik türlerden elde edilen ilaç olabilir, boya olabilir, bunlardan elde edilen gelirlerden biz de payımıza düşeni almalıyız. Bunun da mutlaka üstesinden geleceğiz. Taslak şeklinde hazırlanan bir çalışma var, bunu milletvekili arkadaşlarımızla paylaşıp teklif olarak Meclis'e sunmuş olacağız, bu negatif durumu pozitife dönüştürmüş olacağız."

1974'ten sonra tekrar görüldü! 'Yaşam alanlarını gizli tutacağız'

'1974'TEN SONRA TEKRAR GÖRÜLDÜ'
Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın, biyolojik çeşitliliğin kesiştiği coğrafya olduğunu kaydeden Bakan Kirişçi, en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görülmeye başlandığını belirtti. Kirişçi, "Ülkemizde en son 1974 yılında görülen ve neslinin yok olduğu düşünülen Anadolu leoparının tekrar görünmeye başladığını artık biliyoruz. Bunun sayısının artırılmasının yerinde olacağını düşünüyorum. Fotokapan teknolojisiyle bu hayvanları rahatsız etmeden varlığını belirlemiş olduk" dedi.
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