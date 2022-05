17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

İki haftada 16 ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü dün ilk kez Danimarka'da tespit edildi. Danimarka, virüsün görüldüğü 17'nci ülke olurken Arjantin'de de henüz maymun çiçeği olup olmadığı kesinleşmemiş şüpheli bir vaka kaydedildi. SABAH uzmanlara virüsü sordu:İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Midilli:Erken dönemde temastan sonraki ilk 4 günde aşı uygulandığı zaman hastalığı önleyebiliyor ya da hafif geçmesini sağlıyor. Çiçek aşısı şu an hâlâ var ama DSÖ'nün kontrolünde. Acil bir durumda çiçek hastalığının geri dönmesi durumunda koruyuculuk sağladığı için uygulanabilir.Şu an büyük bir salgın olma ihtimali düşük. Öyle bir tehlikenin olmadığı söylemek de mümkün değil. Hastalığın beklenmedik bir şekilde yayılması ve pek çok hastalıkla karıştırılabilecek belirtiler vermesi endişeye neden oluyor.İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Çopur Çicek:Kovid-19 bir RNA virüsüydü bu ise DNA virüsü. RNA virüsleri çok fazla mutasyon yaptığı için mutasyona uğradı ve yayılma hızı çok daha fazlaydı. DNA virüslerinde değişim ve mutasyon çok fazla olmuyor o yüzden de Kovid pandemisi gibi bir pandemi beklemiyoruz.Tedavisi var ama ilaca ve aşıya kısıtlı ulaşılıyor. 2019'da FDA tarafından onaylanmış bir aşısı da var. Çiçek aşısının koruması güzel bir haber.Tıbbi Mikrobiyoloji ve Medikal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zühtü Tanıl Kocagöz:Çiçek virüsüne çok benzediği için çiçek aşısı zaten buna karşı da koruyor. Çiçek aşısı Türkiye'de geliştirildi ve uzun yıllar tüm dünyada uygulandı. Ancak 1982'de DSÖ tarafından hastalığın eradike olduğu yani dünyadan kaybolduğu açıklanınca bu tarihten sonra doğanlara çiçek aşısı yapılmadı.Maymun çiçeği virüsüne karşı geliştirilmiş bir aşı daha var ama çok nadir görüldüğü için yaygın kullanılmıyor. Hastalığın hızlı yayılmasını önlemek için bu aşılar her an uygulanmaya başlanabilir.'VATANDAŞLARIMIZ RAHAT OLSUN'Maymun çiçeği hastalığı hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya çapında vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükselirken Türkiye'de henüz vaka görülmedi.Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez. Elimizde maymun çiçeği virüsüne karşı aşımız ve iki tane ilacımız da var. Korkuya gerek yok, vatandaşlarımız rahat olsun' dedi.Savaşçı'nın açıklamaları şöyle:ELİMİZDE AŞI VE İKİ İLACIMIZ VARKovid-19 ile maymun çiçeği virüsü arasında önemli bir fark var. Bu bir DNA virüsü olduğu için çok mutasyon geçirip tehlikeli boyutlara gelemez. Çiçek aşısının bu virüse karşı yüzde 85 koruyuculuğu var.Çok yoğun ve yakın temasla bulaşabilen bir hastalık. Ancak Kovid gibi damlacıklar yoluyla, solunumla bulaşmadığından Kovid gibi bir tablo yaratamaz. Ölüm oranı da düşük.Küçük çocuklarda ve bağışıklığı baskılananlarda biraz daha etkili oluyor. Elimizde maymun çiçeği virüsüne karşı aşımız ve iki tane ilacımız da var. Korkuya gerek yok vatandaşımız rahat olsun.HASTALIK 21 GÜN İÇİNDE GEÇİYORSağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de maymun çiçeği hastalığına (monkeypox) ilişkin bilgilendirmede bulundu. Bilgilendirmede,şunlar kaydedildi:'Monkeypox, kemirgenler ve primatlar gibi vahşi hayvanlardan kaynaklanan ve bazen insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Ortopoksvirüs ailesine ait olan maymun çiçeği virüsünden kaynaklanır. İnsan vakalarının çoğu, hastalığın endemik olduğu Orta ve Batı Afrika'da görülmüştür.Monkeypox, temas ve solunan büyük damlacıklar yoluyla damlacık maruziyeti ile bulaşabilir. Hastalık genellikle kendi kendini sınırlar ve semptomlar genellikle 14 ila 21 gün içinde kendiliğinden düzelir.Monkeypox hastalığı ile ilgili gelişmeler DSÖ, Avrupa Hastalık Kontrol ve önleme Merkezi(ECDC) bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü(2005) kapsamında diğer ülkelerin uluslararası odak noktaları ile bilgi alışverişinde bulunularak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Dairesi Başkanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Ülkemizde bugüne kadar vaka görülmemiştir.'