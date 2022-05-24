0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi başvuruları ve şartlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Son olarak yapılan resmi açıklamaya göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketini açıklamıştı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak. Peki; 0,89 ve 0,99 faizli konut kredisi şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Konut kredisi başvuruları başladı mı ve hangi bankalar verecek? İşte ayrıntılı bilgiler.KONUT KREDİSİ FAİZLERİ 2 YENİ KAMPANYA İLE DÜŞTÜBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yeni konut kredisi paketi açıkladı. Buna göre yüzde 0.89 ile yüzde 0.99 faizli konut kredileri ile vatandaşlar ev sahibi yapılacak.Önce milyonları sevindiren 2 yeni konut kredisinin detaylarına değinelim:İlk açıklanan 'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile;İlk defa ve tek konut sahibi olacak vatandaşlara, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almalar için (Sıfır konut) 120 ay vadeye kadar ve aylık yüzde 0.99 faizli konut kredisi kullandırılacak.İkinci açıklanan 'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile;Hem birinci el hem de ikinci el konutlarda geçerli olacak, konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022'den önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası'na satılarak karşılanması şartı ile alınacak konutlar için 0.89 faizli konut kredisi kullandırılacak.HEM TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK HEM DE VATANDAŞ UYGUN FAİZLİ KONUT SAHİBİ OLACAKKonut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu kampanya aynı zamanda 120 ay vadeli 0.89 faizli konut kredisi kapsamında, döviz ve altın varlıklarının Türk Lirası'na dönüşümünü teşvik eden bir paket olarak dikkat çekti.0,89 VE 0,99 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA: KAR 400 BİN TL'Yİ BULACAKVatandaşların en çok merak ettiği, '0.89 ve 0.99 konut kredisi kampanyaları cebe nasıl yansıyacak' sorusu yanıt buldu. İşte çekilecek krediye göre kalem kalem aylık ve toplam geri ödeme miktarlarıyla beraber yeni hesaplar...Kampanyasız olarak bir kamu bankasından konut kredisi çeken bir vatandaş yüzde 1,36 aylık faizle konut sahibi oluyordu. Çekilen kredi miktarı örneğin; 200 bin TL ve vadesi 120 ay ise konut kredisinin ödenen ilk taksidi 3 bin 390 TL ve toplam geri ödemesi 406 bin 800 TL oluyordu.'İlk Evim Konut Finansman Paketi' ile 0.99 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 855 TL, toplam geri ödemesi ise 342 bin 600 TL,'Genişletilmiş Konut Finansman Paketi' ile 0.89 faiz imkanıyla 120 ay vade 200 bin TL kredinin ilk taksidi 2 bin 718 TL, toplam geri ödemesi ise 326 bin 160 TL olacak.KAMPANYALI KONUT KREDİLERİ HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 0.89 ve 0.99 faizli konut kredisi paketlerinin hangi bankalardan sağlanacağı en çok merak edilenler arasında yer aldı.