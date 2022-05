YYerli otomobil TOGG'un son tasarımı paylaşıldı!

Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli otomobili Togg için dikkat çeken gelişme yaşandı. Togg'un SUV modeli Almanya'da kamufle edilmiş bir şekilde kameralara yansıdı. Togg'un bu görüntüleri otomobil tutkunlarını heyecanlandırdı.Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan Togg, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı. Almanya'da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, sızdırılan görüntüler ile aracın son tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu.Yerli otomobil Togg C-SUV'a ait fotoğrafları paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu vurguladı.Önceki görüntülerle kıyaslandığında, Togg'un arka tarafının biraz daha küçültüldüğü göze çarpıyor. Öte yandan camın da yine konsepte göre daha dikey bir şekilde konumlandığı gözlemlendi.Bir başka değişikliğinde ön ve arka far tasarımında da olduğu da gözlerden kaçmıyor. Şirket, bu noktada bazı küçük değişikler yapmış gibi görünüyor.Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olma özelliğini taşıyan Türkiye'nin otomobili Togg hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Gürcan Karakaş, otomobiline önümüzdeki yılın Mart ayında yollara çıkacağını aktardı.Yerli otomobilin fiyatı ise merak edilen bir diğer konulardan. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Alman medyası Focus da Togg'a yönelik övgü dolu bir yazı yayımlandı.Yazıda Togg'un yeni bir çağın simgesi olduğu vurgulanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil endüstrisi için çaba sarf ettiğinin altı çizildi.Alman medyası Togg'a yönelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:'Togg, kulağa Apple veya Samsung'un en son teknoloji ürünü aksesuarı gibi gelen şey yeni bir çağı simgeliyor. Onlarca yıldır otomobiller, ticari araçlar, otobüsler ve kamyonlar Türkiye'de üretiliyor ancak yalnızca yabancı üreticiler tarafından. Bu durum sadece otomobil meraklısı ünlüleri değil, yıllardır yerli otomobil endüstrisini kendi markasıyla taçlandırmak için her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız etti.Togg, 2030 yılına kadar beş farklı segmentte toplam bir milyon araç üretmek istiyor; Ancak başlangıç her zamankinden daha zor, çünkü Türkiye'nin şimdiye kadar elektrikli otomobillerle hiçbir ilgisi yok ve özellikle Alman premium üreticilerinin Boğaz'da mükemmel bir itibarı var, bu da otomobil dünyasındaki yeni oyuncular için işleri zorlaştırıyor. Togg, bunu sağlam teknoloji ve bol miktarda vatanseverlikle yumuşatmak istiyor.Neredeyse tüm yeni otomobil markaları gibi, Togg da klasik otomobil bayilerinden vazgeçmek istiyor. Dağıtım internet üzerinden yapılırken, marka mağazalarının imaj ve bilinirliği sağlaması gerekiyor. Uzun vadede Togg, parasını eksiksiz bir ekosistemde kazanmak istiyor ve şimdiden çok sayıda işbirliği ortağını bünyesine kattı. 2030'lara bakıldığında, proje işe yararsa, araba büyük olasılıkla bir sona ulaşmak için bir araç haline gelecek.