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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?

Kabine yeni haftada kritik başlıklarla toplanıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı Ankara'nın izleyeceği tutum en kritik başlık. Konutta ve gıdada fahiş fiyata karşı alınacak tedbirler, cezaevi mahkumlarının Kovid-19 izni ve sığınmacıların durumu da Kabine'de ele alınacak.

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Ekleme: 22.05.2022 - 20:42 Güncelleme: 23.05.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
Yeni haftada Türkiye ile görüşmek için İsveç ve Finlandiya heyetleri Ankara'ya gelirken iki ülkeye karşı izlenecek tutum Kabine'nin gündeminde olacak.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ekonomi sıcak başlarlardan biri. Enflasyonla mücadele konut ve gıdada fahiş fiyat artışına karşı alınacak tedbirler ve denetimlerdeki son durum masaya yatırılacak.



Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için de nefesler tutuldu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in gelinen aşamayı paylaşması bekleniyor.

Açık cezaevi mahkumlarına verilen Kovid-19 izni 31 Mayıs'ta sona eriyor. İzinlerin yeniden uzatılması talebi Kabine'nin gündeminde olacak.



Sığınmacıların durumu masadaki bir diğer başlık.

1 milyon sığınmacının gönüllü geri dönüşü için yapılacak çalışmanın detayları Kabine'de ele alınacak.

Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?


Terör örgütü PKK'ya karşı Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu Ukrayna - Rusya savaşındaki gelişemeler de Kabine'de değerlendirilecek.

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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı?
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