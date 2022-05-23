  • USD: 15,85 - 15,88
  • EURO: 16,87 - 16,90
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Genç kız yardıma gitti, kayalıklardan düşüp öldü

Antalya’nın Kumluca ilçesinde kayalıklardan düşüp, bacağı kırılan Recep Sarıcan’ı kurtarmak için eşi ile birlikte araçtan inip, yardıma giden 24 yaşındaki Seval Öncül 100 metrelik kayalıklardan düşerek feci şekilde can verdi.

Ekleme: 23.05.2022 - 14:47 Güncelleme: 23.05.2022 - 14:54 / Editör: Ozge Selin
Genç kız yardıma gitti, kayalıklardan düşüp öldü
Antalya'nın Kumlucu ilçesi Karaöz Mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda turizmci Seval Öncül eşi Ali Öncül ve aile dostları Recep Sarıcan ve eşi Yasemin Sarıcan ile birlikte yeryüzü cenneti olarak bilinen Kumluca ilçesi Korsan Koyuna pikniğe gitti. Gün boyu piknik yapan aile akşam saatlerinde piknik bitimi kendi araçları ile dönüşe geçti.

ÇIĞLIĞA KOŞTU

Dönüşe geçtikten kısa süre sonra Recep Sarıcan ihtiyaç gidermek için aracından indi. Bu sırada uçurumdan düştü. Eşi Yasemin Sarıcan çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada arkadan araçla gelen Ali Öncül ve eşi Seval Öncül yardım için araçlarından indi. Bu sırada Seval 100 metrelik uçurumdan kayalıklara çakıldı.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Yaşanan korkunç olayın ardından gözyaşlarına boğulan Ali Öncül durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yardım istedi.. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma yardımı ile bacakları kırılan Recep Sarıcan'ı 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle uçurumdan çıkardı. çıkardı. Kumluca Devlet Hastanesine kaldırdı.

CANSIZ BEDENİNİ DENİZDEN ÇIKARDILAR

Hayatını kaybettiği belirlenen Seval Öncül'ün cansız bedeni ise denizden çıkartıldı. Ölüm haberini alan Seval Öncül'ün babası Finike Bal Yeme Şampiyonu Ayhan Azak sinir krizi geçirdi. Seval Öncü'nün eşi Ali Öncül ise üzüntüden baygınlık geçirdi. kayıp babası Can Öncül ise ayakta durmakta güçlük çekti.

KUMLUCA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seval Öncül'ün cansız bedeni yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Zeytinlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları yaşanan ölümün çok acı verici olduğunu belirterek, 'Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın' diye konuştu.

DIŞARDAN OKUYORDU

Acılı baba Ayhan Azak, kızı Seval'in 4 yıl önce Sivil Havacılık Hosteslik kazandığını. Söyledi. Kızının dışarıdan okuduğunu da belirten acılı baba, 'Hosteslik okuyordu. Kızım melek oldu. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı yaşatmasın' diye konuştu.

Göç İdaresi: Yılbaşından bu yana 28 bin 581 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
PKK sözcüsü Zagros Hiwa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO çıkışının ardından Norveç basınında yalvardı
Başkan Erdoğan, Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'ın cenazesine katıldı!
CHP'nin mitinginde 'FETÖ, HDP, ve Geziciler' var 'Atatürk' yok!
Azerbaycan'da TEKNOFEST heyecanı: Geri sayım başladı
Başkan Erdoğan’dan İsveç ve Finlandiya'ya mesajı: Somut adımlar görmek istiyoruz!
Moody's'ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: 'Bankaları sağlam, büyümede iyimseriz'
CHP'nin terlik tiyatrosu: 'Çöpten alıp giydim' diyen adamın çilingir sofrasında fotoğrafları ortaya çıktı
Ukrayna'dan Z ve V sembolleri için flaş hamle!
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş! Kilit isim adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinin önde gelen ismiydi! Bu sefer de dini değerlerle alay etti...
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde açılan Türk Müziği Sergisi'ni gezdi...
MİT'ten Musul'da nokta operasyon!
Bayraktar Akıncı SİHA'lara yeni talip!
Almanya'da polisin ırkçı saldırısına uğrayan Türk'e bir şok da doktordan! 'Ölmediğine şükret'
Kritik kabine toplantısı bugün! Masada NATO, cezaevi izinleri ve ekonomi ön planda...
ABD merkezli dergiden küstah yazı! 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın'
Biden'dan Kuzey Kore lideri Kim'e tek kelimelik mesaj!
Joe Biden'dan flaş Çin-Tayvan açıklaması!
FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına dev operasyon! 53 kişi...
Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

Zorunlu görevde aileye 12 aylık destek! Rakam belli oldu...

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

1 trilyon dolar kripto para piyasasından silindi!

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Kim Jong ne gizliyor? Google Haritalar'daki gizemli eyalet...

Spora başlayınca öğrendi! İşte nadir görüşen hastalığın belirtileri!

Spora başlayınca öğrendi! İşte nadir görüşen hastalığın belirtileri!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Japon arkeolog keşfetti! Türkiye'nin en eskisi toprak altından çıktı!

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı

Denizli’deki taciz davasında indirim kalktı, sanığın cezası arttı