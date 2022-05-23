Genç kız yardıma gitti, kayalıklardan düşüp öldü

Antalya'nın Kumlucu ilçesi Karaöz Mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda turizmci Seval Öncül eşi Ali Öncül ve aile dostları Recep Sarıcan ve eşi Yasemin Sarıcan ile birlikte yeryüzü cenneti olarak bilinen Kumluca ilçesi Korsan Koyuna pikniğe gitti. Gün boyu piknik yapan aile akşam saatlerinde piknik bitimi kendi araçları ile dönüşe geçti.ÇIĞLIĞA KOŞTUDönüşe geçtikten kısa süre sonra Recep Sarıcan ihtiyaç gidermek için aracından indi. Bu sırada uçurumdan düştü. Eşi Yasemin Sarıcan çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada arkadan araçla gelen Ali Öncül ve eşi Seval Öncül yardım için araçlarından indi. Bu sırada Seval 100 metrelik uçurumdan kayalıklara çakıldı.KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDIYaşanan korkunç olayın ardından gözyaşlarına boğulan Ali Öncül durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yardım istedi.. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma yardımı ile bacakları kırılan Recep Sarıcan'ı 2 saatlik çalışmanın ardından güçlükle uçurumdan çıkardı. çıkardı. Kumluca Devlet Hastanesine kaldırdı.CANSIZ BEDENİNİ DENİZDEN ÇIKARDILARHayatını kaybettiği belirlenen Seval Öncül'ün cansız bedeni ise denizden çıkartıldı. Ölüm haberini alan Seval Öncül'ün babası Finike Bal Yeme Şampiyonu Ayhan Azak sinir krizi geçirdi. Seval Öncü'nün eşi Ali Öncül ise üzüntüden baygınlık geçirdi. kayıp babası Can Öncül ise ayakta durmakta güçlük çekti.KUMLUCA'DA TOPRAĞA VERİLDİAntalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Seval Öncül'ün cansız bedeni yakınları ve sevenlerini gözyaşları arasında Zeytinlik Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Yakınları yaşanan ölümün çok acı verici olduğunu belirterek, 'Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın' diye konuştu.DIŞARDAN OKUYORDUAcılı baba Ayhan Azak, kızı Seval'in 4 yıl önce Sivil Havacılık Hosteslik kazandığını. Söyledi. Kızının dışarıdan okuduğunu da belirten acılı baba, 'Hosteslik okuyordu. Kızım melek oldu. Allah hiçbir ana babaya evlat acısı yaşatmasın' diye konuştu.