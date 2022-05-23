2050'de yemek menüsüne girmesi muhtemel gıdalar

usya-Ukrayna savaşı, Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın ihracatını sekteye uğrattı.Dünya buğday tedariki konusunda çözüm yolları ararken, 2050 yılında yemek menüsünde yer alabilecek gıdalar listelendi.Geleceğin gıdalarını sıraladılarİngiltere basınından BBC'nin 'Geleceğin gıdaları' başlıklı haberinde, ilerleyen yıllarda Habeş muzuyla kahvaltı yapılabileceği ve pandanus ağacı meyvesinden atıştırılabileceği ihtimaline dikkat çekildi.İklim değişikliğinin de mahsullerdeki verimsizliği ve küresel temel gıda fiyatlarının hızla yükseldiği şiddetli 'gıda şokları' riskini artırdığı belirtildi.Pandanus zorlu şartlara dirençliPandanus'un, Pasifik Adaları'ndan Filipinler'e kadar kıyı bölgelerinde yetişen küçük bir ağaç olduğu, yaprakları, Güneydoğu Asya'nın çoğunda tatlı ve tuzlu yemekleri tatlandırmak için kullanılırken, ananas benzeri meyvelerinin ise çiğ veya pişmiş olarak yenebildiği bilgisi paylaşıldı.Kraliyet Botanik Bahçeleri'nden araştırmacı Marybel Soto Gomez, pandanus ağacının, kuraklık ve kuvvetli rüzgarlar gibi zorlu koşulları tolere edebileceğini söyledi.'İklime dayanıklı ve lezzetli''İklime dayanıklı ve lezzetli bir besin' diyen Gomez, pandanusun sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi halinde, daha yaygın bir şekilde yetiştirilebileceği görüşünü paylaştı.Morama fasulyesiGeleceğin bir diğer gıdasının morama fasulyesi (Tylosema esculentum) olduğu kaydedildi.Fasulyenin ucuz, protein ve B vitamini açısından zengin olduğu aktarılırken, okyanus kıyılarından dağ yamaçlarına kadar çeşitli ortamlarda yetiştirilebileceği ifade edildi.20 bin bakliyat türü varMoramanın Botsvana, Namibya ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde başlıca mahsul olduğu belirtildi.Dünyada 20 bin bakliyat türü var, ancak az sayıda kuru bakliyat kullanılıyor. Haberde, 'Tüm baklagiller yenilebilir değil. Uzmanlar yiyecek ve besin sağlayabilecek türlerin özelliklerini araştırıyor.' notuna yer verildi.Yabani tahıllar, Habeş muzu...Öte yandan yabani tahıllar ve Habeş muzu da gelecekte sofralarda yer alabilecek gıdalar arasında gösteriliyor.Tahılların 10 binden fazla türle büyük bir çeşitliliğe sahip olduğu belirtilerek, yeni gıdalar için birçok potansiyel sunduğuna işaret edildi.100 milyondan fazla insanı besleme potansiyeline sahipHabeş muzu bitkisinin ise Etiyopya'nın belirli bir bölgesinde tüketildiği, ancak bitkinin muz benzeri meyvesinin yenmediği; nişastalı sapları ve köklerinin yulaf lapası ve ekmek yapmak için kullanılabildiği ifade edildi.Aynı haberde, 'Araştırmalar, muz benzeri mahsulün, ısınan bir dünyada 100 milyondan fazla insanı besleme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.' denildi.