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Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu

Beşiktaş’ta ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun 3 ay önce devir aldığı lüks restoranın istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan iki kişi ağır yaralandı. Ürdünlü eski diplomat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Ekleme: 21.05.2022 - 09:26 Güncelleme: 21.05.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şefin restoranında istinat duvarı çöktü! Eski diplomatın feci sonu
Olay saat 23.30 sıralarında Nispetiye Caddesi'nde meydana geldi. İki otomobille restoranın önüne gelen 6 kişinin otomobillerden indiği sırada istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü.

İstinat duvarının altında kalan iki kişinin kurtarılması için vatandaşlar seferber oldu. Yıkılan duvarın altından çıkarılan iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÜRDÜNLÜ ESKİ DİPLOMAT HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından bölgeye çok sayıda, sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından istinat duvarının altında çıkarılan yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Ürdünlü eski diplomat Ahmet Salim Subbed yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yabancı uyruklu Bahaettin Shanableh'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SOMER ŞEF 3 AY ÖNCE DEVRALMIŞ!

Olayın ardından polis ve itfaiye ekipleri, çöken istinat duvarında incelemelerde bulundu. Olayın yaşandığı restoranın, Somer Şef olarak bilinen Somer Sivrioğlu tarafından 3 ay önce devralındığı öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Görgü tanığı Zafer Urtemur olayla ilgili 'Bir araba geldi. Arabadan 5-6 kişi indi. Arabadan iner inmez beton blok onların üzerine devrildi. İki kişi altında kaldı. Vatandaşlar olarak kaldırmaya çalıştık ama, bir tanesinin baldırı koptu.

Diğerinin de durumu ağırdı ama, kalp atışı falan zayıfladı. Kalp masajı falan yaptık ama hayata döndüremedik. Bir tanesi öldü. Toplam 6 kişiydiler ama 2 kişi duvarın altında kaldı. Birinin durumu ağırdı. Biri de zaten burada olay yerinde vefat etti.' ifadelerini kullandı


DEVRİLEN DUVAR BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, yıkılan istinat duvarı belediye ekipleri tarafından kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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