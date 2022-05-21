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Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! 'Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı'

Emine Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’ye getirilen savaş mağduru Ukraynalı 1000 çocuk, Yunus Emre Enstitüsü’nün düzenlediği etkinlikte doyasıya eğlendi. Çocuklar, dünyaya barış mesajı verdi.

Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! 'Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı'
Ekleme: 21.05.2022 - 09:14 Güncelleme: 21.05.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı çocuklardan dünyaya barış mesajı! 'Emine Erdoğan bizi ölümden kurtardı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Ukrayna'daki yetimhanelerden getirilerek Antalya'ya yerleştirilen 1000 çocuk ve genç, savaşın yaşattığı acıyı unutmaya çalışıyor. Ukraynalı çocuklar önceki gün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlikte, atölye çalışmaları, tişört boyama, boyalı ellerle resim, kil, seramik, savunma sanatları atölyeleri düzenlendi. Okçuluk ve mangala oyununun da yer aldığı etkinlikte karaoke yapan Ukraynalı çocuklar Türkçe ve Ukraynaca şarkılar söyledi.

'ÇİFTE BAYRAM ETTİLER'
Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Emir Rustamov, 19 Mayıs'ın ayrıca Ukrayna'nın Milli Kıyafet Bayramı olduğunu, bu yüzden işlemeli gömlek giydiklerini belirterek çifte bayram kutladıklarını söyledi. Rustamov, "Ukrayna kazanacak. Antalya'ya 1000 civarında yetim çocuk geldi.
Savaş başlayınca getirdik. Emine Erdoğan sayesinde. Savaş devam ediyor ama her şeye rağmen hayat da devam ediyor. Gençler ve çocuklar bayramı kutluyor. Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kızılay, Okçular Vakfı'nın destekleri sonsuz" dedi.

'TÜRKİYE KOL KANAT GERDİ'
Gençler ve çocukların koruyucu ailelerin, yetim ve öksüz çocuklarından oluştuğunu söyleyen Rustamov, "Savaş başladı, yaşadıkları yerler bombalandı. Savaşla ikinci travmayı yaşadılar. Türkiye'de uzaktan eğitim almaya devam ediyorlar. Türkiye, Emine Erdoğan, Olena Zelenska iyi ki var" diye konuştu.

Türkiye'nin ev sahipliğinden memnun olduklarını vurgulayan Rustamov, bir an önce savaşın bitmesini istediklerini, savaş bitince çocuk ve gençlerin Ukrayna'ya döneceğini bildirdi. Antalya'da bulunan 1000 gencin savaş bölgesinden uzaklaştırılmasına vesile olan Emine Erdoğan'a karşı sevgi seli sürüyor. Gençler ve çocuklar şunları söyledi:

Lila Kareşenko: Emine Hanım'ı çok seviyoruz. O bizi savaştan kurtardı.
Daşakirnaya Nova: Emine Erdoğan bizi savaş bölgesinden, ölümden kurtardı. Savaşlar olmasın.
Nasita Huşenko: Ukrayna'dan geldik. Emine Erdoğan getirdi. Türk misafirperverliği çok iyi, dostluklar, arkadaşlıklar kurduk. Türkler sıcak insanlar.
Anya Katurinkotanya: Türkiye'nin misafirliği çok güzel, savaş bitince ülkemize dönmek istiyoruz.
Eleria Bopkina: Emine Erdoğan sayesinde buraya geldik. Boyalı ellerle resimler yaptık. Barışın önemini vurguladık.
Gupte İlizakenya: Burada eğitimimize de devam ediyoruz, Emine Hanım'ı çok seviyoruz. Savaşın bitmesini istiyoruz.

TÜRKÇE KURSU
Yunus Emre Enstitüsü Kiev Koordinatörü İhsan Demirbaş da Yunus Emre Enstitüsü olarak Ukraynalı çocukların yanında olmaya devam edeceklerini aktardı. Demirbaş, "Türkçe kursları açılacak. Ukraynalı çocuk ve gençlere Türkçe de öğreteceğiz" dedi.

YETİMHANEDEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın inisiyatifiyle Ukrayna'daki çocuk evlerinde (yetimhanelerde) bulunan çocuklar, 8 grup halinde Türkiye'ye getirilmiş ve Antalya'daki otellere yerleştirilmişti.
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