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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Ekleme: 21.05.2022 - 01:29 Güncelleme: 21.05.2022 - 01:32 / Editör: Ozge Selin
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alacak
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, 'Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası, Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 ve 11inci maddeleri, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 1 teknisyen alımı yapılacaktır' ifadelerine yer verildi.
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