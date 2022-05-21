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Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenecek "Bir Gençlik Şöleni" isimli programa katılacak. Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinliğe 81 ilden gençler katılıyor. Gençler erken saatlerden itibaren stadyuma geldi. Programın başlama saatinin yaklaşması ile coşku giderek arttı.

Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
Ekleme: 21.05.2022 - 17:23 Güncelleme: 21.05.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenecek 'Bir Gençlik Şöleni' öncesinde hazırlıklar tamamlandı.


AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Başkan Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde 'İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar' yazılı Başkan Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.

İBRAHİM KALIN VE ŞAFAK SEZER TÜRKÜ SÖYLEYECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı 'Bir Gençlik Şöleni'nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak.
Gençler Başkan Erdoğan'ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...
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