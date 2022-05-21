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Eski Sovyet bilim adamı: 'Rusya maymun çiçeği hastalığını biyolojik silah olarak kullandı'

Batı ve Orta Afrika'nın bazı bölgelerinden yayılan maymun çiçeği hastalığı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir uzmana göre Rusya, en azından 1990'ların başına kadar maymun çiçeğini biyolojik bir silah olarak kullandı.

Eski Sovyet bilim adamı: 'Rusya maymun çiçeği hastalığını biyolojik silah olarak kullandı'
Ekleme: 21.05.2022 - 12:57 Güncelleme: 21.05.2022 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Eski Sovyet bilim adamı: 'Rusya maymun çiçeği hastalığını biyolojik silah olarak kullandı'
Eski Sovyetler Birliği biyolojik silah uzmanı Colonel Kanat Alibekov diğer adıyla Kenneth Alibek yakın zamanda keşfedilen röportajlarda ülkenin hangi virüslerin silah olarak kullanılabileceğine dair bir programı olduğunu iddia etti.


Maymun çiçeği nedir?

Monkeypox, batı ve orta Afrika'nın bazı bölgelerinde enfekte vahşi hayvanlardan bulaşabilen ve hem damlacık solunumu hem de enfekte bir kişinin vücut sıvıları yoluyla insanlar arasında yayılabilen nadir bir viral enfeksiyondur.

Dr Alibekov, "Bu nedenle, çiçek hastalığı yerine hangi 'model' virüslerin kullanılabileceğini belirlemek için özel bir program geliştirdik. Çiçek hastalığı için model olarak aşı virüsü, fare çiçeği virüsü, tavşan çiçeği virüsü ve maymun çiçeği virüsünü test ettik." dedi.

Elimizde birçok virüs bulunuyordu

"Fikir, tüm araştırma ve geliştirme çalışmalarının bu model virüsler kullanılarak yapılmasıydı. Bir dizi olumlu sonuç aldığımızda, çiçek hastalığı virüsü ile aynı manipülasyonları yapmak ve savaş ajanını stoklamak sadece iki hafta alacaktı. Cephaneliğimizde bir öncekinin yerini alabilecek genetiği değiştirilmiş bir çiçek hastalığı virüsü var." diyerek sözlerine devam etti.

Çiçek hastalığının küresel aşı programları aracılığıyla ortadan kaldırılması, Sovyetleri bu fikirden vazgeçmeye zorladı. Dr Alibekov 1998'de verdiği bir röportajda, Rusya'da kazara meydana gelen bir sızıntının neden olduğu başıboş vakaların artık "uluslararası topluma açıklamanın zor olacağını" söyledi.

Doktor, Rusya Savunma Bakanlığı'nın SSCB'nin sona ermesinden sonra "geleceğin biyolojik silahlarını yaratmak" için maymun çiçeği ile çalışmaya devam etmeye karar verdiğini de sözlerine ekledi.
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