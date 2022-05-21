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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında neler oluyor? Birbirlerine selam bile vermeyen iki başkan arasında savaş başladı.

Ekleme: 21.05.2022 - 21:20 Güncelleme: 21.05.2022 - 21:48 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!
CHP, 'Milletin Sesi' mitingi için Maltepe'de toplandı. Saat 18.00'de başlayan mitingte tüm belediye başkanları bir araya geldi. Miting sırasında CHP'li belediye başkanları arasında yaşananlar gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun alana geldiğinde herkesin elini sıkarken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile tokalaşmaması dikkatlerden kaçmadı.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!

TOKALAŞMADILAR
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, viral olan videoyu sosyal medya hesabında yayınladı. Gökçek, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hadi bakalım durumu bana izah edin...

Ekrem herkesle tokalaşıyor, Mansur ayağa kalkmıyor, kolları bağlı ve Ekrem tokalaşmıyor...

Mansurun yüzü resmen turşu satıyor...

Ben bunlar birbirinin dibini oyuyor dediğimde, Melih uyduruyor diyorlardı...

Gökçek diyorsa doğrudur.''

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk savaş!
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