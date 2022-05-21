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Beyaz Gazete
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CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!

Siyasetin her alanın Atatürk'ü kullanan CHP, gün geçtikçe izlerini silmeye çalışıyor. CHP'nin bugün Maltepe'de yaptığı mitingde ne kürsüde ne de stantlarda Atatürk bayrağına izin verilmedi. Kılıçdaroğlu'nun dev bir resminin konulduğu büyük sahnede de Atatürk resminin yer almaması dikkat çekti.

Ekleme: 21.05.2022 - 23:50 Güncelleme: 21.05.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!
AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, A Haber canlı yayınından CHP'nin Maltepe'deki mitingi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. AK Partili Ayvalı, mitinge gelenlere sadece Türk bayrağı ve CHP bayraklarıyla gelmeleri emredildiğini belirtti.

MİTİNGDE YASAK
A Haber canlı yayınında Maltepe'deki CHP mitingini ele alan AK Parti MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı, söz konusu partide Atatürk fobisinin olduğunu dile getirdi.

AK Parti MKYK Üyesi Ayvalı, "Bugün yapılan mitingde CHP ve Türk bayrakları dışında bir bayrağa izin verilmemiş. Daha önceden hep Atatürk bayrakları da olurdu ama bugün yoktu. Kürsüde de yoktu." dedi.

CHP kadrolarının planını gözler önüne seren Ayvalı, "Kemal Bey'in kadrolarının CHP'yi HDP'lileştirme içinde olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı Atatürk fobisi de oluyor. Arada bir tabanı tutmak için Atatürk'ü dile getiriyorlar ama o kadar." şeklinde konuştu.
CHP'de Atatürk yasağı! Sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi vardı!
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