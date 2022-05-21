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2 çocuğunu öldüren Ukraynalı öğretim üyesi baba Adliye'de!

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Ukraynalı öğretim üyesi baba 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra eşinide öldürmeye kalkışan Ukraynalı baba emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ekleme: 21.05.2022 - 20:35 Güncelleme: 21.05.2022 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
2 çocuğunu öldüren Ukraynalı öğretim üyesi baba Adliye'de!Olay sabah saa 08.30 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir sitedeki apartman dairesinde meydana geldi. Öğretim üyesi olduğu belirtilen Ukraynalı Baba Y.N. eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 6 yaşındaki kız çocuk T.N. ile 4 yaşındaki erkek kardeşi K.N.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuklarını öldüren baba O.N.(38) ise polis tarafından gözaltına alındı. Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Baba O.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

UKRAYNALI BABA ÖĞRETİM ÜYESİ ÇIKTI
Alanya'da kaldığı otelde 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını boğazlarını keserek öldüren Ukraynalı Baba Y.N Ukraynada bir üniversitede öğretim üyesi olduğu belirtildi.
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