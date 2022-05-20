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Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birlik kuracak

Moskova yönetimi, İskandinav ülkelerinin askeri ittifak adımına karşı hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birlik kuracak
Ekleme: 20.05.2022 - 16:23 Güncelleme: 20.05.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Rusya, ülkenin batısında 12 askeri birlik kuracak
Rusya, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine yanıt olarak askeri adım atmaya karar verdi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin batısında yeni birlikler kuracaklarını duyurdu.

İsveç ve Finlandiya'ya karşı kritik hamle

Komutanlarla toplantı yapan Şoygu, buradaki açıklamasında, "Yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde 12 askeri birlik ve tümen oluşturulacak." dedi.

Kararın, söz konusu iki İskandinav ülkesinin NATO'ya katılım ihtimali nedeniyle alınacağı belirtildi.

Şoygu: Önlem alıyoruz

Rusya'nın en yakın komşuları Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunduğunu anımsatan Şoygu, "Bu nedenle Batı Askeri Bölgesi'nin sorumluluk bölgesinde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Yeterli karşı önlemleri alıyoruz." diye konuştu.

"ABD'nin uçuşlarının yoğunluğu 15 kat arttı"

Şoygu, Batı'daki durumun, Rusya sınırlarına yakın askeri tehditlerin büyümesi ile şekillendiğini söyledi.

ABD'nin Avrupa'daki bombardıman uçuşlarının yoğunluğunun 15 kat arttığını dile getiren Şoygu, ABD gemilerinin de 2022'de Kaliningrad bölgesi yakınlarında 6 kez görev yaptığını kaydetti.

"Güdümlü füzelerle ziyaretler sistematik hale geldi"

Şoygu, "Amerikan gemilerinin güdümlü füzelerle Baltık Denizi'ne yaptığı ziyaretler sistematik hale geldi. Sadece bu yıl, Kaliningrad bölgesi yakınında, seyir füzelerinin fırlatılması için 6 kez görev gerçekleştirdiler. 2016 yılından bu yana, buna benzer 24 olay ortaya çıkarıldı." ifadelerini kullandı.

Modern silah ve askeri teçhizat tedariki

TASS'ın haberine göre, karşı önlemler, birliklere modern silah ve askeri teçhizat tedariki ile senkronize edilecek.

Rus Bakan Şoygu; ABD'nin, NATO ile birlikte Avrupa'ya asker ve Kuzey Kutbu, Batı ve Güneybatı yönlerinde gruplar konuşlandırmak için eğitim yaptığını aktardı.

"Rusya'ya yakın yerlerde muharebe eğitimleri artıyor"

Sergey Şoygu'ya göre, ABD ve NATO, halihazırda Rusya sınırlarına yakın yerlerde operasyonel ve muharebe eğitimlerinin ölçeğini artırıyor.

Bu kapsamda askeri ittifakın 30 ülkesinden 40 bine kadar askeri personelin katılımıyla "Defender of Europe" adlı tatbikat gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

"ABD'den Avrupa kıtasına..."

Şoygu, "Manevraların ana özelliği, ABD'den Avrupa kıtasına tam teşekküllü bir bölümün transfer edilmesinin yanı sıra bir grup birliğin üç stratejik yöne konuşlandırılmasıdır: Kuzey Kutbu, Batı ve Güneybatı." diye konuştu.
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