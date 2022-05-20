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Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Al Sani ile enerji güvenliğini görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya'nın ve Avrupa'nın enerji güvenliği konusunu ele aldı.

Ekleme: 20.05.2022 - 18:53 Güncelleme: 20.05.2022 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Al Sani ile enerji güvenliğini görüştü
Scholz, başkent Berlin'de Katar Emiri Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Almanya'nın Rus enerji ithalatına daha az bağımlı olmak için enerji tedarikinde değişikliğe gideceğini belirten Scholz, 'Şeyh Temim ve ben, Katar ve Almanya'nın bu nedenle gelecekte enerji alanında daha yakın, birlikte çalışacağı konusunda hemfikiriz.' dedi.

Scholz, bundan dolayı bugün imzalanan enerji ortaklığına ilişkin deklarasyonu memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, 'Bu, başarılı bir iş birliği için birçok olanak sunuyor.' dedi.

'KATAR STRATEJİMİZDE MERKEZİ BİR ROL OYNUYOR'

Dönüşüm sürecinde doğal gazın bir süre daha köprü teknolojisi olmaya devam edeceğini ifade eden Scholz, 'Hidrojen, ekonomimizi karbondan arındırmada kilit rol oynayacak. Katar, yenilenebilir enerji ve hidrojen üretiminde büyük bir potansiyele sahiptir.' diye konuştu.

Scholz, enerji güvenliğinin Almanya için önemli olduğunu ve sıvılaştırılmış doğal gazın gemilerle taşınması için altyapıyı geliştireceklerini belirterek, 'Bu büyük bir ilerleme ve Katar stratejimizde merkezi bir rol oynuyor.' ifadesini kullandı.

Bunun Almanya'nın ötesinde bir konu olduğunu da tespit ettiklerini anlatan Scholz, enerji tedarikini çeşitlendirmek için Almanya'nın kuzeyindeki limanları kullanmak isteyen Avrupa'da kıyısı olmayan ülkelerin de bulunduğunu söyledi.

Almanya için önemli ticari ve yatırım partneri olan Katar ile özellikle yüksek teknoloji alanında ilişkileri daha da derinleştirmek istediğini belirten Scholz, gelecekte ilki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde düzenli görüşmeler yapılacağından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Katar Emiri Al Sani de Avrupa'daki enerji güvenliğini sağlamak için gaz üretimini artıracaklarını belirterek, geçiş döneminde Avrupa'nın enerji güvenliği için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Enerji güvenliği konusunda gazın önemli bir rol oynadığını ifade eden Al Sani, özellikle gaz sektöründe yeni pazarlar keşfetmek istediklerini anlattı.


ENERJİ ORTAKLIĞINI DERİNLEŞTİRMEYE İLİŞKİN DEKLARASYON İMZALANDI

Almaya ve Katar arasında başta hidrojen ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti olmak üzere enerji ortaklığını derinleştirmeye yönelik deklarasyon imzalandı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck tarafından imzalanan deklarasyon ile enerji alanında ikili iş birliğinin daha güçlendirileceği belirtildi.

Almanya ile Katar arasındaki enerji ortaklığının iki ülke arasındaki mevcut başarılı diyaloğa dayandığı ifade edilen açıklamada, bu ortaklıkla hem sıvılaştırılmış doğal gaz alanında ticari ilişkilerin geliştirilmesi hem de her iki ülkenin iklim koruma hedeflerine ulaşması açısından karşılıklı yarar sağlamasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, bu ortaklığın Almanya'nın Katar'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal ederek gaz arzını çeşitlendirmesine yardımcı olacağı ve aynı zamanda 'yeşil hidrojen' konusunda iş birliğini artıracağı belirtildi.

Bu bağlamda iki ülke arasında iki çalışma gurubunun kurulacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, 'LNG ve Hidrojen' adlı çalışma grubunun bu alanda ikili ticari ilişkilerin kurulmasını destekleyeceği ve gerekli altyapı konusunda görüşme formları oluşturacağı aktarıldı.

Açıklamada, 'Yenilenebilir enerjiler, enerji verimliliği ve yük yönetimi' adlı çalışma grubunda ise yenilenebilir enerji kapasitesinin geliştirilmesiyle bununla ilgili altyapı ve elektrik piyasaları gibi buna bağlı konuların ele alınacağı kaydedildi.
Almanya Başbakanı Scholz, Katar Emiri Al Sani ile enerji güvenliğini görüştü
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