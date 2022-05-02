Zeytin Dalı bölgesinde PKK'ya operasyon! MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Yapılan paylaşımda "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz." denildi..

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.