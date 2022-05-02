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Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı

Bodnar, "Zelensky, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ukrayna’ya siyasi desteği için minnettar" dedi.

Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Ekleme: 2.05.2022 - 17:14 Güncelleme: 2.05.2022 - 17:21 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı Büyükelçi Bodnar: Zelensky'nin açıklaması, içeriğinden koparıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rus turistlere ev sahipliği yapan Türkiye'ye yönelik eleştirel ifadeler kullanmıştı.

Zelensky'nin sözlerine ilişkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama geldi.

'Açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımları...'

Büyükelçi Vasyl Bodnar, 'Ukrayna yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların içeriğinden koparılmış bazı kısımlarını kasıtlı olarak yazma çabaları Ukrayna-Türkiye stratejik ortaklığına gölge düşüremez.

'Zelensky, Erdoğan'a minnettar'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'ya siyasi desteği için minnettar ve ülkeye yönelik Rus saldırganlığının son bulması ve kalıcı barışın temin edilmesi konusunda Türk Devleti liderinin çabalarını takdir ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın başkanlığındaki Türk heyetinin Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yapılan başarılı müzakerelerin bunun örneğini teşkil ettiğini vurgulayan Bodnar, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin insani yardımı son derece değerli'

'Türkiye'nin savaşta olan Ukrayna'ya insani yardımı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşından dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan yetim çocuklar ile birlikte ülkemizin diğer vatandaşlarını kabulü son derece değerlidir.'

AA'nın haberine göre; Bodnar, Ukrayna ve Türkiye'nin, küresel güvenlik sisteminin pekiştirilmesi, ikili ticaretin her taraflı geliştirilmesi ve Ukrayna'nın yeniden yapılanması için yoğun etkileşim konusunda aynı yaklaşıma sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'Duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor'
'Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'da yapmaya devam ettiği cinayetler, suçlar ve yıkımlar kapsamında Ukrayna toplumunun işgalci devlet ile ilgili paylaşılan bilgilere son derece duygusal tepki verdiğini anlamak gerekiyor.'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Ukrayna topraklarına barışın bir an önce geri dönmesi dileğinde bulundu.

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