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Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış

Sultangazi'de sefere kısa süre önce başlayan İETT otobüsü yol kenarındaki araziye uçtu. Otobüsün henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçerken, şoför kazayı yara almadan atlattı. Kazadan dolayı ekinlerinin zarar gördüğünü belirten Sarıyer, "8 senedir burayı ekiyorum. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" ifadelerini kullandı.

Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Ekleme: 2.05.2022 - 11:51 Güncelleme: 2.05.2022 - 11:52 / Editör: Ozge Selin
Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
Kaza, Yunus Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda saat 08.30 sıralarında meydana geldi.

Kısa süre önce sefere başlayan ve henüz yolcu almamış olan 34 LGC 89 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre freni arıza yaptı.
Durumu fark eden şoför, çevreye zarar vermemek için otobüsün direksiyonunu yol
kenarındaki araziye çevirdi.

Otobüs hızla araziye doğru uçtu. Sürücü kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarken, henüz yolcu almamış olması olası bir facianın önüne geçti.

3-4 TANE ERİK AĞACIM VAR HEPSİNİ YIKMIŞ

Kazadan dolayı arazideki ekinleri zarar gören Beyihe Sarıyer, "Sabah 08.00'da kalktım. Bana bahçemizde otobüs daldı dediler." dedi.

Sarıyer, "8 senedir burayı ekiyorum. 3- 4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış" ifadelerini kullandı.
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Sultangazi'de İETT otobüsü araziye uçtu! Ekinleri zarar gören kadından tepki: 3-4 tane erik ağacım var hepsini yıkmış
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