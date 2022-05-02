Sivas'ta korkunç kaza! Otomobilin çarptığı çocuk feci şekilde can verdi

Sivas'ta Ramazan bayramının ilk gününde kan donduran bir kaza meydana geldi. Caddeden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak’a otomobil çarptı. Talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ramazan bayramının ilk gününde Sivas'tan kahreden bir kaza haberi geldi.Edinilen bilgilere göre olay Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi.K.Y(23) kontrolünde ki Opel marka 07 ACT 402 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Yiğit Kırak'a çarptı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.Sivas Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.