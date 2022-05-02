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Dünyaya barış mesajı verdi: Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camii'nde İngilizce hutbe

Süleyman Camii'nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Süleymaniye Camii'nde yoğunluk oluştu. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş bir bölümünü ingilizce okuduğu hutbesinde 'Barış' mesajı verdi.

Ekleme: 2.05.2022 - 11:06 Güncelleme: 2.05.2022 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Dünyaya barış mesajı verdi: Ali Erbaş'tan Süleymaniye Camii'nde İngilizce hutbeSüleymaniye Camii'nde bayram namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. İstanbul'un dört bir yanından gelenler bayram namazını burada kıldı. Caminin içinde yer bulamayan seccadelerini cami dışarısına koyarak namazını kıldı. Hutbesinin bir kısmını İngilizce okuyan Ali Erbaş, barış mesajı verdi


Ali Erbaş hutbede "Bayramları hakiki manada bayram haline getirecek olan bizleriz. Öyleyse bayramın neşesini ve mutluluğunu herkesle paylaşalım. Paylaşarak iyi ve güzel olanı çoğaltalım. Acısı olanın acısını azaltalım. Yükü olanın yükünü hafifletelim. Derdi olanın derdine ortak olalım. Allah resulünün bir mümin, diğer bir mümin için birbirini destekleyen, bir binanın tuğlaları gibidir ilkesine sadakat gösterelim. Muhterem müminler. Bayramlar hatırlamaktır. Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi, eşimizi, dostumuzu, komşu ve akrabamızı ziyaret edelim. Öksüz, garip ve kimsesizleri sevindirelim. Hastaların Süleymaniye minberinden tüm insanlığa sesleniyorum. Ey insanlar! Allah dünyayı hepimiz için yaratmıştır. Ve dünya hepimize yeter. Geliniz, kimse kimseye haksızlık yapmasın. Herkes hakkına razı olsun. Benim daha iyi yaşamam için ötekinin elindekini de alayım. O ne olursa olsun felsefesiyle değil. Ötekinin de yaşayabilmesi için paylaşmam ve yardımlaşmam lazım felsefesiyle hareket edelim. Bu anlayışı her alanda hayata geçirirsek dünyada savaşlar, zulümler son bulur. Kadın, çocuk, milyonlarca masum insan yurdundan, yuvasından kaçarak başka sığınacak yerlere gitmek zorunda kalmaz. Farklılıklar, çatışma sebebi değil. Zenginlik vesilesi olur. Tüm insanlar dokunulmaz haklarını doya doya yaşar. İbadet özgürlüğünün ve mabet dokunulmazlığının korunması toplumsal barışa ve dünya barışına katkı sağlar" dedi.


Camiden çıkarken gazetecilere açıklama yapan Erbaş "Bu yıl Ramazan çok bereketli geçti. Teravih Namazları çok coşkulu geçti. 2 yıl Teravih Namazı'nı camilerde kılamamıştık. Onun özlemini bu sene gidermiş olduk. İngilizce kısmı özet ve bir paragraftı. Cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler var hem onlar için hem de dünyaya mesaj verdik. Bayram Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir" dedi.


Bu arada Büyükçekmece'den Süleymaniye Camii'ne bayram namazına gelen Zafer Akandere "Ramazan çok güzel geçti. Allah bir daha yaşamayı nasip etsin. Mesele aç kalma meselesi değil bu bir sabır. Büyükçekmece'de oturuyoruz, buraya gelmek için 04.00-04.30 arasında kalktım" diye konuştu.

Halil İbrahim Çobanoğlu ise "Ramazan çok güzel ve huzurlu geçti. Pandemiden sonra ki en güzel Ramazan'dı, özellikle camilerde saf tutmamız, namaz kılmamız çok büyük mutluluktu. Bağcılar'dan geldik. Çok trafik vardı. Pandemiden sonra ki ilk bayram namazını burada kılmak istedik açıkçası. Sabah namazını mahalledeki camide kıldım. Çocukları da alıp buraya geldik" diye konuştu. Babasıyla Süleymaniye Camii'ne gelen 9 yaşındaki Eymen Çobanoğlu "5 gün oruç tuttum. Güzel geçti güzeldi. Çok seviyorum bu camiyi, namaz da güzel geçti" şeklinde konuştu.
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