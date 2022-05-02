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Bakan Varank'tan dikkat çeken sözler: Şehirlere teröristleri sokmaya çalışanlar var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Terörle mücadelede geldiğimiz nokta sayesinde biz huzurla bu şehirlerde yaşıyoruz. Sınırın dışarısında teröristlerle mücadele ediyoruz ama hala bu şehirlere teröristleri, terör yandaşlarını sokmaya çalışanlar var" dedi.

Ekleme: 2.05.2022 - 13:03 Güncelleme: 2.05.2022 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan dikkat çeken sözler: Şehirlere teröristleri sokmaya çalışanlar var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma etkinliğine katıldı. Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda yapılan etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

"40 YILDIR BİZ TERÖRLE MÜCADELE EDİYORUZ"

Güvenlik güçlerinin sınırda ve sınır ötesinde terörle verdiği mücadeleye değinen Varank, "Bu mücadeleye rağmen şehirlere terörist sokmaya çalışanlar var" dedi. Bakan Varank, "Bayramı huzur içinde geçirmemizin çeşitli vesileleri var. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, bunun altını çizmek lazım. Güvenlik güçlerimizin canı pahasına, bu şehirlerde huzuru tesis etmek için yaptıkları operasyonlardır. 40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız terörle mücadelede yeni bir konsept ortaya koydu. Dedi ki, bundan sonra sınırlarımızın içerisinde beklemek yok, teröristler neredeyse, inleri neredeyse gideceğiz bulacağız ve biz o teröristleri ortadan kaldıracağız. İşte şu anda Pençe Operasyonu'nda güvenlik güçlerimiz emin olun Irak'ın kuzeyindeki her bir taşın altını kaldırıp orada bir terörist varsa onlarla mücadele etmek için gayret gösteriyor" dedi.

"KALEŞNİKOFLA FOTOĞRAFI OLANLAR BUGÜN BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR"

"İşte terörle mücadelede geldiğimiz nokta sayesinde biz huzurla bu şehirlerde yaşıyoruz" diyen Varank, "Ama şunun da farkında olmamız lazım. Biz sınırımızdan terörü temizledik, şehirlerimizden, ilçelerimizden terörü temizledik. Sınırın dışarısında teröristlerle mücadele ediyoruz ama hala bu şehirlere teröristleri terör yandaşlarını sokmaya çalışanlar var. Bayram günü bu konulara girmek istemiyorum ama İstanbul belediye başkanının bir açıklamasını gördükten sonra maalesef bu konuya girmek zorunda hissettim. Biliyorsunuz, seçimden önce biz ısrarla şunu söyledik, dedik ki: Bu seçimlerde CHP kirli bir ittifak kuruyor. Ve bu ittifakla terör yandaşlarının, teröristlerle beraber hareket edenleri burada İstanbul'a getirmeye çalışacaklar. Ama biz bunu dediğimizde buna inanmadılar. Şimdi görüyoruz ki İstanbul'da belediye içerisinde çalışan, dağda kaleşnikofla fotoğrafları olan insanlar şu anda belediyede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİLİLERİ TESPİT EDENLER TERÖRİSTLERİ DE EDEBİLİRLERDİ"

Varank, "Bize şunu söylüyorlar, 'Bizim teröristleri tespit etme durumumuz yok'. Ama İstanbul belediye başkanı, İstanbul'da belediyeyi aldığında nasıl AK Partilileri tespit edip 13 bin kardeşimizi işten atmışsa aynı şekilde o teröristleri de tespit edip işten atabilirdi. Ama bunu yapmadılar. Çünkü bir şeyin diyetini ödüyorlar. Bu manada bizim çok şuurlu olmamız, dikkatli olmamız lazım. Sayın cumhurbaşkanımız, milli teknoloji hamlesi diye bir mottodan bahsediyor. Her alanda kendi kendine yetebilen, kendi göbeğini kendisi kesen bir Türkiye'den bahsediyor. Bizim terörle mücadelede başarılı olabilmemizin bir sırrı da savunma sanayinde yakaladığımız başarıdır" dedi.
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