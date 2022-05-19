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Yunan Bakan Dendias'tan provokasyon: ABD bizi anladı!

Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Amerika Birleşik Devletleri'nde şova soyunmuş ve ABD Kongresi'nden ayakta alkışlanmıştı. Miçotakis'in skandal sözleri sonrası Dışişleri Bakanı Dendias da kendi tezlerinin geçerliliğini savunarak Türkiye'ye karşı ABD'ye güvendiklerini açıkladı. Yunanistan'ın, ABD'nin bir "olay" durumunda müdahale etmesinden çok, olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu.

Ekleme: 19.05.2022 - 11:38 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile karşıtlık içerisinde bulunmadığını savundu.

Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye kendisinin ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hafta başında ABD'ye yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yunanistan, Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil. Ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan, kendisine söz düştüğü kadarıyla, eğer (bu sistemler) belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz."

Dendias, Yunanistan'ın, ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek, "Biz, ABD'den Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın, ABD'nin bir "olay" durumunda müdahale etmesinden çok, olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Amerika Birleşik Devletleri'nde şova soyunmuştu. Türkiye ile ilgili asılsız iddialarla mağduru oynayan Miço hızını alamayıp bir de skandal sözlerle Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümün 'Kabul edilemez' olduğunu ifade etmişti. ABD Kongresi de adeta çanak tutarcasına alkışlamıştı.
Yunan Bakan Dendias'tan provokasyon: ABD bizi anladı!
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