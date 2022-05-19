  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil'in ilk kez havalandığını duyurduğu yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi.

Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Ekleme: 19.05.2022 - 12:30 Güncelleme: 19.05.2022 - 12:34 / Editör: Ozge Selin
Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi
TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri Gökbey’in seri üretim öncesi son prototipi olan 4’üncü prototipin de havalandığını açıklayarak, fotoğraflarını paylaşmıştı. Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Türkiye’nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri ‘Gökbey’ hızla seri üretime doğru ilerliyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.

‘Özgün Helikopter Programı’ çerçevesinde yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Helikopter geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, yangın müdahale helikopteri, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Yerli imkanlarla geliştirilip üretilen ilk genel maksat helikopteri Gökbey ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde saat 06.00’da başarıyla gerçekleştirirken, 2022 yılının ortalarında da seri üretime geçmesi bekleniyor. Gökbey, tüm yapısal elemanları ile sıfırdan tasarlanıp üretildiği için tam bağımsız bir proje olması ile de dikkat çekiyor. Bu sayede her türlü koşul ve isteğe göre modifikasyon işlemleri gerçekleştirilerek konfügre edilebilecek.
İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu! Başkan Erdoğan: Bunlar terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar
ABD'de benzin fiyatı tarihi rekor kırdı
ABD'den İstanbul'daki vatandaşlarına miting uyarısı
Yerli ve milli helikopter Gökbey’in 4’üncü prototipi ilk kez görüntülendi
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında acı bilanço: 231 çocuk hayatını kaybetti
Yunan Bakan Dendias'tan provokasyon: ABD bizi anladı!
Babası piknik tüpüyle başına vura vura katletmişti! 3 yaşındaki Kadir hakkında şoke eden cinsel istismar gerçeği
İlk defa göreceksiniz! 19 Mayıs'a özel Atatürk fotoğrafları...
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Batının Türk düşmanlığı! Mehmet Öz seçim için Türklüğünü satmıştı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler!
19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı!
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Öğrencilerden CHP'li İmamoğlu'na tepki! İstanbul'u dar ettiler...
Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!
81 ile yeni TOKİ projesi! Bakan tarihi duyurdu...
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı