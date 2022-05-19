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Üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu! Bu ilk değilmiş

Sancaktepe'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti. 4 yaşındaki Halil kazası mucize eseri ufak sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken küçük çocuğun daha önce başına gelenleri anlatan annesi, "Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

Ekleme: 19.05.2022 - 11:26 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu! Bu ilk değilmişOlay, önceki gün Sancaktepe Mevlana Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü. Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener’in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı.

Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden yakınları ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve götürdü.

Cipin çocuğun üzerinden geçmesi ve çocuğun ayağa kalkması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÖLDÜ ZANNETTİM"

Araç altında kalan 4 yaşındaki Halil Fener'in annesi Besile Fener, "Aşağıya inmek istedi. Ben bırakmadım. Sonra ısrar edince inmesine izin verdim. Aşağıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı. Bir sıkıntısı yoktu. Daha öncede bir araba çarpmıştı. Bir kere de merdivenden düştü. Bir mucize oldu. Prematüre bebek. Daha öncede bir sene hastanede kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izledim şok geçirdim" dedi.

SÜRÜCÜLER BİRAZ DİKKATLİ OLSUNLAR"

Kazayı duyar duymaz torununun yanına koşan dede Mehmet Fener ise, "Yolun karşısına geçerken araba görmedi herhalde. Çocuk arabanın altına girdi öbür taraftan çıktı. Bir şey olmadı çok şükür. Adam şoktaydı. Ben bir şey olmadığını söyledim. Sürücüler biraz dikkatli olsunlar. Vurunca da kaçmasınlar" şeklinde konuştu.
Üzerinden cip geçen çocuğun muzice kurtuluşu Bu ilk değilmiş
“KARŞIDAN KARŞIYA DİĞER ÇOCUKLARIN YANINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARAÇ ÇARPIYOR”

Amca Hüseyin Fener ise “Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu.” ifadelerini kullandı.
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