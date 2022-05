Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki kozu: Bot 5!

Antalya'da yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot 5, 27 Ocak 2022 tarihinde Edirne'nin Enez ilçesinde bulunan Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı bünyesinde Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan sınırındaki gözü ve kulağı olmaya devam ediyor.Enez'e konuşlanan Kontrol Bot 5, Türkiye-Yunanistan deniz sınırında başta gümrüklü malzeme kaçakçılığı ve düzensiz göçmen geçişleri olmak üzere her türlü yasadışı faaliyet ile mücadele etmek, denizde herhangi bir nedenden mahsur kalan veya yardım talebinde bulunan vatandaşları kurtarmak, denizde asayiş ve güvenliği sağlamak, sürdürülebilir su ürünleri avcılığının devam ettirilebilmesi için her türlü balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesi ve deniz çevresinin korunması amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.Ege Denizi'nin Yunanistan sınırında personeliyle verilen vazifeleri başarıyla yerine getiren Kontrol Bot 5, manevra kabiliyeti ve hızıyla da adeta göz kamaştırıyor.SG Güverte Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuz Ersoy Kontrol Bot 5'in teknik özellikleri hakkında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:'Proje çerçevesinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Ares Tersanesi arasında imzalanan sözleşme ile Sahil Güvenlik 2024 yılının sonuna kadar 107 adet yeni tip kontrol bot, tedarik edilmesi planlanmıştır. Antalya'daki Ares Tersanesinde yerli ve milli imkanlarla üretilen Kontrol Bot 5, 27 Ocak 2022 yılı itibariyle Enez Edirne'de göreve başlamıştır.Kontrol Bot 5'in boyu 12,04 metre, eni 3,74 metre olup 24 deniz mili iktisadi surat ile 35 deniz mili maksimum surata sahiptir. Radar, elektronik harita, termal kamera, her biri 450 beygir güç üreten 2 adet ana makine ve kurtarma platformu bulunmakta olup, 14 kazazede taşıyabilmektedir. Kontrol Bot 5'te 3 personel görev yapmakta olup ortalama 200 deniz mili seyir sahası ile zorlu deniz şartlarında görev icra edebilecek özelliklere sahiptir.İnşa aşamasında yapılan mukavemet testleriyle yapısal olarak sağlamlığını ispat etmiştir. Su jeti ve aktif stabilizasyon sistemi sayesinde sahip olduğu yüksek sürat ve manevra kabiliyeti ile olumsuz deniz ve hava şartlarında görev yapma imkanlarına sahip Kontrol Bot 5, Sahil Güvenlik Enez Karakol Komutanlığı bünyesinde görev bölgesi olan Türkiye - Yunanistan deniz sınırında ve Saros Körfezinde her türlü kaçakçılık faaliyetini önlemek, ihtiyaç halinde süratle arama kurtarma icra etmek, deniz çevresini korumak ve balıkçılık faaliyetlerini denetlemek gibi kanun ve yönetmeliklerle kendisine tevdi edilen tüm görevleri 7/24 esasına göre yerine getirmektedir.'