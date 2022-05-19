  • USD: 15,92 - 15,95
  • EURO: 16,74 - 16,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'nin gündemi: Asgari ücrete ek zam!

Asgari ücret zammı konusunda görüşmeler sürüyor ve yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rekor zammın ardından temmuz zammının konuşulmaya devam ettiği konu hakkında Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar süreci şekillendiriyor.

Ekleme: 19.05.2022 - 11:05 Güncelleme: 19.05.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin gündemi: Asgari ücrete ek zam!
Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.

Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.

ÖMER ÇELİK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; 'Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, 'Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.' ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YEŞİL IŞIK!

Basın mensuplarından Erdoğan'a 'Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra 'Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' dediniz.

Başkan Erdoğan bu soruya 'Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir.'

'Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.' yanıtını verdi.

'GEREKLİ ADIMI ATARIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki konuşmalarında da ifadelerini şöyle yinelemişti:

'Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.
Yunan Bakan Dendias'tan provokasyon: ABD bizi anladı!
İlk defa göreceksiniz! 19 Mayıs'a özel Atatürk fotoğrafları...
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Pontus tepkisi: Külliyen reddediyoruz
Eski ABD Başkanı Bush'tan Irak gafı: Bilinçaltı sözlerine yansıyınca olay oldu
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Batının Türk düşmanlığı! Mehmet Öz seçim için Türklüğünü satmıştı...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesiste skandal görüntüler!
19 Mayıs'ta Anıtkabir'de ilk tören!
Ayhan Bilgen CHP ve HDP'nin 15 Temmuz öncesinde yaptığı pazarlığı anlattı
Atatürk'ün Samsun'a çıktığı geminin tek fotoğrafı!
Dördüncü sondaj gemisi demir attı! 'Alparslan' gümbür gümbür geliyor...
İSPARK'a yüzde 25 zam geldi
Öğrencilerden CHP'li İmamoğlu'na tepki! İstanbul'u dar ettiler...
103 yıllık gurur! Tarihin dönüm noktası 19 Mayıs!
Kadıköy Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda yeni gelişme!
81 ile yeni TOKİ projesi! Bakan tarihi duyurdu...
Başkan Erdoğan duyurdu: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluşma
CHP'li Tanju Özcan'dan provokatif hamle: Bilboardlardan sığınmacıları tehdit etti!
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş iddiası: Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek
Melih Gökçek, canlı yayında soruları yanıtladı!
Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Maaşa zam ve ikramiyelere 43 bin TL'lik artış geliyor!

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Instagram'da alışverişte dikkat: Hesap farklı yöntem aynı

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor: Önlem olarak terminatör böcekler devrede

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

İstanbul'a geri dönüş! Pandeminin izlerini sildi!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Türkiye'nin gündemi: Asgari ücrete ek zam!

Türkiye'nin gündemi: Asgari ücrete ek zam!