Türkiye'nin gündemi: Asgari ücrete ek zam!

Enflasyon oranları ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başladı. Rekor zammın ardından ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunuyor.Asgari ücret temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimallerin yanı sıra yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de mevcut.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik şunları söyledi; 'Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete Temmuz zammının gündemde olmadığını söylemişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, 'Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir.' ifadelerini kullanmıştı.Basın mensuplarından Erdoğan'a 'Yılbaşında asgari ücret ve memur maaş zammı belirlendikten sonra 'Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir' dediniz.Başkan Erdoğan bu soruya 'Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir.''Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır.' yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki konuşmalarında da ifadelerini şöyle yinelemişti:'Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.