Siyasilerden peş peşe 19 Mayıs mesajları

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemli olaylardan biri Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıdır. 19 Mayıs 1919 tarihi, cumhuriyetin dönüm noktalarından biridir.TÜM YURTTA COŞKUYLA KUTLANIYORBugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı. Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Samsun'da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin kutlandığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün tüm yurtta kutlamalar düzenleniyor.SİYASİLERDEN 19 MAYIS MESAJLARISiyasiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından paylaşım yaptı.İşte o mesajlar:Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer:Bakan Özer mesajında, 19 Mayıs'ın, Türk ve dünya tarihine yön vermiş bir milletin tüm onur ve asaletiyle bağımsızlık mücadelesi için tarih sahnesindeki büyük değişimin başlangıcı olduğunu belirtti.Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın sevinç ve gururunu yaşadığını vurgulayan Özer, mesajında şunları kaydetti:'19 Mayıs'ta başlayan mücadelenin ışığında çağdaş ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin üstün gayreti ve çalışmaları sayesinde güçlü bir ülke olarak sonsuza dek yaşayacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen en önemli görev; sorumluluk sahibi, duyarlı, çalışkan ve bilinçli gençler yetiştirmek, geleceğimizin mimarı olacak yeni nesillerin eğitiminde Milli Mücadele ruhunun temeli olan birlik ve beraberlik şuurunu onlara yol gösterici kılmaktır.'Özer, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve rahmetle andı, gençlerin ve milletin bayramını kutladı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Tüm Gençlerimiz ve Aziz Milletimizin, #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklâl mücadelemizin tüm Şehit ve Gazilerini rahmet ve şükranla yâd ediyoruz19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Siyasilerden peş peşe 19 Mayıs mesajlarıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Anadolu halkının özgürlük yürüyüşünün başlangıcı, bu toprakların gençlerine armağan, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Vatanımızı müdafaa ederken şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyorum.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: Marmara'dan Karadeniz'e uzanan yolculuk, bir milletin kurtuluşuna giden ilk adım oldu.Kahramanlarımızın izinde umudunla, gururunla, azminle #BuBayramSenin19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.Ticaret Bakanı Mehmet Muş: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Mustafa Kemal Atatürk ve aziz Türk milletinin 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, onu bugünlere ulaştıran tüm kahramanlarımıza minnet sebebimiz; güvenle geleceğe taşıyacak olan gençlerimize emanetimizdir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Türkiye'nin üreten gençleriyle birlikte ülkemizi ileriye taşıyacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun!İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, '1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi 103 sene sonra bugüne ve bugünden de kararlılıkla geleceğe gençlerimizle taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.' ifadelerini kullandı.Fahrettin Altun'un paylaşımında yer alan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan videoda savaştan, düşman işgalinden kurtulup tam bağımsızlığa ve kurtuluşa giden ilk adımın 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından atıldığını belirtildi.Bugün ise muasır medeniyetler seviyesine çıkma gayretiyle güçlü ve büyük Türkiye'yi inşa etme gayesinin geleceği de şekillendirdiği vurgulanan videoda, şunlar kaydedildi:'Sanayiden eğitime, kültürden tarıma her alanda büyüyor, gelişiyor ve rekabet ediyoruz. Bu zorlu yolda en büyük görev ve sorumluluk gençlerimize düşüyor. Geleceğe umutla bakan bir Türkiye için gençlik ve spor yatırımları da durmaksızın artıyor. 81 ilin tamamına açılan üniversiteler, yurt dışında eğitim için ayrılan kaynak, artırılan öğrenim burs ve kredileri, genç yatırımcılara yönelik teşvikler ve daha birçok atılım sayesinde gençlerimiz, gelecek Türkiye yüzyılı için çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Spora ve altyapısına yapılan milyarlarca liralık sayısız yatırım sayesinde artık çok daha fazla gencimiz, farklı branşlarda profesyonel müsabakalara katılabiliyor ve üstün başarılar elde ediyor. 1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi 103 sene sonra bugüne ve bugünden de kararlılıkla geleceğe gençlerimizle taşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.'