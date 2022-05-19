Sağlık Bakanlığı Daire Başkanı Dr. Avşar Aslan'dan 19 Mayıs mesajı!

Dr. Avşar Aslan mesajında,“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşımızı başlattığı, milli mücadelemizin ve ulusumuzun bağımsızlığı için milat olan 19 Mayıs 1919’un 103’üncü yıl dönümü ile Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimize bayram olarak armağan edilen bu önemli gün, bizlere aynı zamanda çalışmanın, azim ve kararlılıkla ilerlemenin milletimizi geleceğe taşıyacağının da müjdesini veriyor. Bugünle yarın arasında köprü olan gençlerimiz, geleceğimizin refah ve huzurunun teminatıdır. Çünkü gençlerine değer vererek, onları en iyi şekilde yetiştirip kimlikli, kendine inanan, misyon ve vizyon sahibi bir nesil arzusunda olan milletler, geleceğine güven ve istikrarla bakabilirler. İnanan bir neslin korkusuzca mücadele verdiğini ve kazandığını dün Çanakkale’de gördük. Bu fikir ve düşünce ekseninde vatanını ve milletini emanet görüp, emanetlerine sahip çıkan gençlerimiz, dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve bağımsızlığımıza kast eden ihanet ve şer odaklarına fikirleri, çalışkanlıkları ve vatan sevgileriyle geçit vermeyecektir.Bu duygu ve düşüncelerle, gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnetle anıyorum” dedi.