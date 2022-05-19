MSB duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 19 terörist etkisiz...

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."