Meteoroloji yine uyardı! 10 derece birden düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Ege, (Hatay hariç) Akdeniz, (Ankara ve Çankırı hariç) İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde (2500m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.Rüzgarın, batı kesimlerde kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Yağışların; Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu, Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, lokal su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Öte yandan, İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da bulunduğu birçok il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 24°CİSTANBUL °C, 18°CKIRKLARELİ °C, 21°CKOCAELİ °C, 19°CParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 25°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı hariç bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Yozgat, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıKONYA °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıDÜZCE °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSİNOP °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde (2500 metre) yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklin görülmesi, Doğu Karadeniz, Ordu, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 15°CORDU °C, 15°CSAMSUN °C, 14°CTRABZON °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Hakkâri ve Şırnak hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ERZURUM °C, 19°CKARS °C, 19°CMALATYA °C, 26°CVAN °C, 20°CDİYARBAKIR °C, 28°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 27°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 29°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu